Sächsische Schweiz bleibt Pendlerland Wohnen und arbeiten am selben Ort ist den Wenigsten vergönnt. Mancher fährt Hunderte Kilometer.

Ruhige Anwohnerstraßen, schmucke Einfamilienhäuser, gearbeitet wird anderswo: Bannewitz hat sich in den vergangenen 25 Jahren zur typischen Satellitensiedlung am Rande der Großstadt entwickelt. In der Gemeinde gibt es knapp 2 000 Arbeitsplätze, über 3 500 Bannewitzer pendeln aber zum Arbeiten nach außerhalb, die allermeisten nach Dresden. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes. Die Gemeinde steht mit ihrem Auspendlersaldo von rund 65 Prozent nicht allein, ähnlich sehen die Zahlen zum Beispiel Bahretal aus. Knapp 300 sozialversicherungspflichtige Jobs gibt es hier, fast 900 Einwohner müssen zum Arbeiten die Gemeinde im Osterzgebirge verlassen. Macht 75 Prozent Auspendler.

Wohnen am einen, Arbeiten am anderen Ort, für viele ist das Realität – und auch nicht zu ändern.

Nicht alle Arbeitskräfte saugt jedoch Dresden aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge heraus. Es gibt durchaus Gemeinden mit einem deutlich positiven Pendlersaldo. Pirna gehört ebenso dazu wie die kleinen regionalen Zentren Sebnitz, Neustadt, Dippoldiswalde und Wilsdruff.

Demografie-Experten sehen das sogenannte Nahpendeln als kaum problematisch an, bis auf einen speziellen Fall: Für ländliche Gemeinden, die weder mit einer guten Anbindung ans urbane Zentrum noch mit Arbeitsplätzen dienen können, verschlechtern sich die Zukunftschancen. Sie müssen sich darauf einstellen, weiter Einwohner zu verlieren, legte zuletzt eine Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica nahe.

Als problematisch werden auch die Fernpendler gesehen, deren Zahl im Landkreis seit Ende der 1990er-Jahre sogar gestiegen ist. Knapp tausend Arbeitnehmer machen sich jeden Montag auf nach Bayern, über 600 nach Baden-Württemberg, 550 nach Nordrhein-Westfalen. Hauptgrund dafür: gut dotierte Jobs. „Das ist nicht gut für den Familienzusammenhalt und macht den Betroffenen Stress“, sagt der Linke-Landtagsabgeordnete Nico Brünler. Für ihn sind die Zahlen Ausdruck einer in Sachsen über Jahre gepflegten Niedriglohnstrategie.

