„Sächsische Produkte nicht mehr so gefragt“

Jörg Brückner ist geschäftsführender Gesellschafter des KWD Kupplungswerk Dresden.

Sachsens Arbeitsmarkt brummt, das Wachstum geht Prognosen zufolge auch in diesem Jahr weiter. Dennoch ist Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner zurückhaltend: Im Interview sorgt sich der 58-Jährige um sinkende Ausfuhren und negative Auswirkungen durch die verlängerten Russland-Sanktionen.

Herr Brückner, Sie haben bereits im Herbst vor „Bremseffekten“ für die sächsische Wirtschaft gewarnt. Schlagen diese 2017 durch?

Die derzeit vermeintlich gute Konjunktur ist differenziert zu bewerten. Auf der einen Seite sind Sachsens Exporte in den ersten neun Monaten um acht Prozent gesunken. Unsere Produkte sind auf den Weltmärkten nicht mehr so gefragt. Das ist eine Entwicklung, die wir mit Sorge sehen, nicht zuletzt, weil viele Arbeitsplätze davon abhängen. Auch halten sich viele Firmen trotz des guten Finanzierungsumfeldes mit Investitionen zurück. Folge ist, dass die Industrie, die in den letzten Jahren unser Wachstumsmotor war, auf der Stelle tritt. Wir müssen die konjunkturelle Entwicklung wieder auf breitere Füße stellen und hierfür vor allem die Investitionstätigkeit im Land, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen auf den internationalen Exportmärkten stärken.

Sachsen gilt im Osten als Branchenprimus – was erwarten Sie in puncto Wirtschaftskraft und Arbeitslosenquote?

Die Arbeitslosenquote hat sich erfreulicherweise reduziert. Aber die Wirtschaftskraft liegt nach wie vor ein Viertel unter dem Bundesniveau, und das Wachstum 2016 ändert daran fast nichts. Zudem ist das Wachstum vor allem vom privaten und öffentlichen Konsum getragen. Die Bürger sind in Kauflaune, weil sich Sparen nicht mehr lohnt. Die öffentliche Hand gibt mehr als jeden zweiten Euro für soziale Belange aus. Wenn so viel Geld in Soziales fließt, kommen Zukunftsinvestitionen zwangsläufig zu kurz. Wir müssen aufpassen, dass sich nicht durch falsche Weichenstellungen dieser Trend verfestigt, der uns sowohl im nächsten Abschwung als auch langfristig auf die Füße fallen kann.

Nun wird der Mindestlohn angehoben – mit welchen Auswirkungen rechnen Sie?

Vorab sei gesagt, dass das für große Teile der Wirtschaft und auch der Arbeitnehmer kein Thema ist, weil dort deutlich über Mindestlohn gezahlt wird. Unverändert eine Zumutung für die Firmen ist der unverhältnismäßige Bürokratieaufwand, der durch die Aufzeichnungspflichten entsteht. Hinzu kommt die nach wie vor herrschende Unsicherheit in den Unternehmen, was die korrekte Berechnung angeht. Hier brauchen wir dringend Klarheit, und der Gesetzgeber ist gefordert, eindeutig zu regeln, welche Arbeitgeberleistungen konkret auf den Mindestlohn anrechenbar sind.

Die Russland-Sanktionen sind erneut verlängert worden. Was bedeutet das für Sachsen?

Das ist die Fortsetzung einer falschen Politik. Es hat sich doch gezeigt, dass die Sanktionen den Konflikt nicht lösen. Die Sanktionen sollten deshalb aufgehoben werden. Wir müssen vielmehr andere Wege gehen. Dazu gehören eine Rückkehr zu geordneten Verhältnissen und ein fairer Umgang miteinander. Nach Russland sind die Exporte in den ersten neun Monaten des Jahres noch einmal um knapp 30 Prozent eingebrochen. Daran zeigt sich immer deutlicher, dass uns ein einst boomender Markt verloren geht.

Die Fragen stellte Christiane Raatz (dpa).

