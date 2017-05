Sächsische Kleinode zu entdecken Am Sonntag findet der Tag der Parks und Gärten statt. Auch im Schlosspark Hermsdorf gibt es dabei so einiges zu entdecken.

Das Schloss Hermsdorf und dessen Parkanlage beteiligen sich am Sonntag am Tag der Parks und Gärten. Dabei werden unter anderem Führungen angeboten. © Thorsten Eckert

Bereits zum neunten Mal haben Naturliebhaber an diesem Sonntag die Möglichkeit im Rahmen des Tages der Parks und Gärten, sächsische Kleinode rund um die Stadt Dresden zu entdecken. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder die Hermsdorfer Schloßpark-Gesellschaft, die den Schlosspark der Ottendorfer Ortschaft vorstellt. So gibt es über den Tag hinweg regelmäßig Führungen durch die Anlage. Diese dauern ungefähr eine Stunde und sind so gestaltet, dass auch Rollstuhlfahrer problemlos daran teilnehmen können. Christina Riedel bietet zudem 11 Uhr eine Kräuterwanderung an. Künstlerisch geht es dagegen im Sitte-Turm zu. Denn 10.30 Uhr eröffnet Siegfried Modra seine Ausstellung. Dabei können die Besucher seine einzigartigen Skulpturen entdecken. Denn der Künstler arbeitet mit Mooreichen, die mehrere Tausend Jahre alt sind. Jede Skulptur erzählt dabei eine Geschichte oder beschäftigt sich mit einem Thema, das Siegfried Modra im Laufe seines Wirkens unter den Nägeln brannte. Die Ausstellung ist nach der offiziellen Eröffnung am Sonntag übrigens dauerhaft im Sitte-Turm zu sehen.

Doch nicht nur der Park, sondern auch das Schloss selbst können Besucher am Sonntag entdecken. Denn auch die Interessengemeinschaft des Schlosses bietet regelmäßig Führungen an. Zudem wird im frisch sanierten und erst vor wenigen Tagen eröffneten Schlosscafé eine Sommerwirtschaft mit kühlen Getränken und leckeren Speisen stattfinden. Der Aktionstag im Schlosspark sowie in dem barocken Gebäude startet 10 Uhr und endet 17 Uhr.

Doch natürlich beteiligt sich nicht nur Hermsdorf am Tag der Parks und Gärten. So können Besucher auch die Schlossparkanlagen in Zabeltitz, in Oberau und in Bischheim sowie den Waldpark Kupferberg, den Hutberg Kamenz und den Bibelgarten Oberlichtenau entdecken. Das Schloss Schönfeld sowie das Schloss und der Park Lauterbach können ebenso besichtigt werden wie die Staudengärtnerei Stübler und die Rhododendrongärtnerei in Grüngräbchen. Am Sonntag lohnt sich also ein Ausflug in die schöne Region rund um Dresden.

Weitere Informationen zum Aktionstag sowie ein ausführliches Programm aller Teilnehmer finden Sie im Internet unter www.heidebogen.eu/gartenkultur

