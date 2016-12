Sächsisch satirische Weihnachten Kolumnist und Autor Peter Ufer sinnierte in der Radeberger Brauerei über das bevorstehende Fest – und was es vor der Tür so macht.

Peter Ufer (r.) wurde in seinem Programm von dem Dresdner Musiker Jacob Meining auf der Violine und der ukrainischen Pianistin Dariya Hrynkiv begleitet.Foto: Thorsten Eckert © thorsten eckert

Natürlich, zur Adventszeit gehören Fragen! „Was soll ich eigentlich mal wieder verschenken, was ich nicht schon irgendwann verschenkt habe?“, lautet zum Beispiel eine davon. Doch der bekannte SZ-Kolumnist, Moderator und Kenner der sächsischen Sprache Peter Ufer (r.) plagt sich derweil mit ganz anderen Fragen: „Viele Tage lang steht Weihnachten vor der Tür – aber was macht es da eigentlich?“ Dass er darauf jede Menge augenzwinkernder und vor allem urkomischer Antworten kennt, das bewies er gestern Abend im lange ausverkauften Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Exportbierbrauerei. Brauerei und SZ hatten Peter Ufer mit seinem satirisch-musikalischen Weihnachtsprogramm „Heute, Freunde wird’s was geben“ in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier & Kultur“ geholt. Und zu erleben gab’s ein sächsisches Weihnachts-ABC – von Advent über Pflaumentoffel bis Zimt. Begleitet wurde Peter Ufer dabei vom gefragten Dresdner Musiker Jacob Meining auf der Violine und der ukrainischen Pianistin Dariya Hrynkiv. Ein herrlich befreiend komischer Vorweihnachtsabend wurde es, der vom Publikum in Radeberg begeistert gefeiert wurde. Auch, weil endlich mal nicht die Frage nach dem Geschenk im Mittelpunkt stand …

zur Startseite