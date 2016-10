Sackgassenschilder künftig präziser Autofahrer in Steina sind verwirrt. Wie weit dürfen sie fahren?

Wie weit darf man fahren? © Thorsten Eckert

Am Lesertelefon gab es vorige Woche die Kritik, weil an der Hauptstraße ein Sackgassenschild mit dem Zusatz „frei bis Baustelle“ aufgestellt wurde. Da die Steinaer Hauptstraße sehr lang ist, hätte man ergänzen sollen, wie weit Kraftfahrer eigentlich fahren können, kritisierte unsere Leserin Rita Haase. Die Bezeichnung „Sackgasse, frei bis Baustelle“ sei die übliche Beschilderung, war vorige Woche aus der Pressestelle des Landratsamtes zu erfahren. Jetzt kam per Mail noch eine Ergänzug dazu. Der Sachgebietsleiter habe erklärt, dass man die Beschilderung der Sackgasse natürlich genauer machen könne, so Kreissprecher Gernot Schweitzer. „Das heißt, in der Regel sollte auf dem Ergänzungsschild stehen, entweder wie viel Meter noch frei ist oder bis zu welcher Hausnummer.“ Man werde den speziellen Fall intern noch einmal auswerten und diesen Aspekt zukünftig genauer beachten. (szo)

