Sackgasse Campus Wer mit dem Auto an der Uni unterwegs ist, muss öfter umdrehen. Baustellen stoppen den Verkehr.

Nichts geht mehr an der George-Bähr-Straße. Durch die Baustelle der Drewag ist die Kreuzung dicht. Umleitungen führen daran vorbei. © Christian Juppe

Noch sieht René Hoffmann gelassen auf die Baustelle vor der Tür. „Glücklicherweise beginnen gerade die Semesterferien, ab Oktober wird es dann wieder ein Problem“, sagt der Inhaber vom Copyshop Die Kopie an der George-Bähr-Straße. An der Ecke zur Hettnerstraße erneuert die Drewag Netz gerade einen Fernwärmekanal. Der wurde in den 1950er-Jahren gebaut und muss jetzt saniert werden.

Der Abschnitt zwischen Hettnerstraße und Helmholtzstraße ist deshalb voll gesperrt. Vom Münchner Platz aus haben Autofahrer bis zur Helmholtzstraße freie Bahn. Auf dem Abschnitt bis zum Fritz-Förster-Platz ist ein Fahrstreifen gesperrt. Das größte Problem dabei sind aber nicht die Umwege, die Autofahrer jetzt in Kauf nehmen müssen. Im Baustellenbereich fallen etliche Parkplätze weg. Das betrifft vor allem die Anwohner des Areals sowie die Mitarbeiter der Büros und Geschäfte.

Die meisten Studenten finden aber trotz Baustelle den Weg zum Copyshop. Zwar kommen mittlerweile sehr viele mit dem Auto zur Uni. Doch das stellten sie früh ab und seien dann tagsüber zu Fuß auf dem Campus unterwegs, sagt Hoffmann. Momentan ist es relativ ruhig auf dem Gelände, die meisten Studenten sind mit ihren Prüfungen fertig und genießen die Semesterferien. Im Oktober geht der Unibetrieb dann aber wieder los. Die Drewag will Ende Oktober mit den Bauarbeiten fertig sein. Für die Mitarbeiter im Fahrdienst und für Transportfahrten der TU Dresden hat die Baustelle übrigens keine Auswirkungen. Bisher gebe es dort keine Einschränkungen, teilt TU-Sprecher Mathias Bäumel mit. Dabei erschweren aktuell nicht nur diese Arbeiten den Weg zum Campus. Eine zweite Baustelle gibt es am Nürnberger Platz. Dort entsteht ein Studentenwohnheim mit fast 300 Wohneinheiten. Im Frühjahr 2019 soll der Achtgeschosser fertig sein. Wegen der Bauarbeiten ist die Rechtskurve von der Nürnberger zur Münchner Straße gesperrt. Der Bereich wird für Baugeräte und Maschinen benötigt. Momentan legt die Drewag zudem an dem Areal den Fernwärmekanal um und verbindet ihn mit dem Neubau. Insgesamt investiert die Drewag 230 000 Euro in die Kanalarbeiten auf dem Campus.

Auch kurz vor dem Münchner Platz wird gebaut. Dort entsteht ein Haus mit 27 Eigentumswohnungen. Bis zum März des kommenden Jahres kommt es deshalb immer wieder zu Behinderungen auf der Münchner Straße zwischen Helmholtzstraße und Münchner Platz. Der Abschnitt des Münchner Platzes an der Hübnerstraße ist komplett gesperrt, ebenfalls bis März 2018. Auch danach könnte es rund um den Nürnberger Platz immer wieder zu Sperrungen und Umleitungen kommen. Denn laut einem Plan der Stadtverwaltung soll an den vier Ecken des Nürnberger Platzes je ein Wohnhaus mit Läden im Erdgeschoss entstehen. Das neue Studentenwohnheim ist der Start.

