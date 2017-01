Sachsenwerk findet Antrieb wieder Im Dresdner Traditionsbetrieb musste jeder Achte gehen. Die Geschäftsführung sieht sich in Nischen auf gutem Weg.

Millionen-Auftrag an der Angel: Nachdem das VEM Sachsenwerk in den vergangenen zehn Jahren 34 Bahnumformer aus Reichsbahnzeiten erneuert hat, beliefert es 2017 neben der Deutschen auch die Norwegische Bahn mit diesen Riesentrafos. So ein 140-Tonnen-Gefährt formt z. B. an Baustellen Drehstrom mit 110 000 Volt aus Überlandleitungen um zu 15 000 Volt Wechselstrom zur Bahnstromversorgung. © VEM

Seit Jahren ist das Dresdner VEM Sachsenwerk dick im Geschäft mit Schiffsantrieben, lassen seine Antriebe Aida-, Princess- und andere Kreuzfahrtflotten die Weltmeere durchpflügen. Doch der 114 Jahre alte Traditionsbetrieb war zuletzt selbst in schwerem Fahrwasser, und mehr als jeder zehnte Matrose ging über Bord.

Zum Jahreswechsel ist für den Kapitän, Werkleiter Torsten Kuntze, dank wachsender Nachfrage für seine Motoren und Generatoren Land in Sicht. Das Sachsenwerk ist spezialisiert auf Großmaschinen mit bis zu 42 Megawatt Leistung, von denen rund 80 Prozent ins Ausland gehen. Hauptumsatzbringer sind die Windkraftbranche, Antriebe etwa für U- und Straßenbahnen sowie die boomende Kreuzfahrtbranche um den italienischen Schiffbauprimus Fincantieri. „Zum Glück leben wir nicht von Monokultur, sondern sind breit aufgestellt – das hält uns über Wasser“, bleibt Kuntze im Bild.

Der promovierte Ex-Siemens-Manager ist auch Chef des VEM-Konzerns. Zur Gruppe gehören neben dem Sachsenwerk sechs weitere Produktionsstätten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei sowie sieben Vertriebstöchter im Ausland. VEM produziert und verkauft das gesamte Spektrum an Hoch- und Niederspannungsmaschinen: vom kleinen Kompaktantrieb bis zur Großmaschine – und immer mehr System- und Komplettlösungen. Abnehmer sind Stahlwerke, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Kraftwerke, Wasserwirtschaft, Maschinen- und Anlagenbauer, Zement- und Bergbauindustrie. Der Konzern ist eines der 100 umsatzstärksten Unternehmen im Osten und sein Sachsenwerk, zu DDR-Zeiten Stammbetrieb des Kombinats Elektromaschinenbau, einer der wichtigsten Industriebetriebe Dresdens.

Doch die vergangenen drei Jahre mit Investitionszurückhaltung und Russland-Sanktionen haben Spuren hinterlassen. Erstmals seit 2000 gab es betriebsbedingte Kündigungen sowie in Zwickau, Wernigerode und Dresden Kurzarbeit. Von 600 Sachsenwerkern mussten 80 gehen: knapp die Hälfte kam für ein Jahr in eine Transfergesellschaft, einige gingen vorzeitig in Rente. In der Gruppe wurden von rund 2 000 Stellen etwa 240 abgebaut – „sehr sozialverträglich“, wie Chef Kuntze betont. Und der Betriebsrat widerspricht nicht.

„Die Prozesse im Haus müssen kostengünstiger werden“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Falk Lehmann. Daher würden Wickelei und andere Jobs mit hohem Handanteil und Wiederholgrad zur Tochter nach Most in Tschechien verlagert.

Das Sachsenwerk kennt stürmische Zeiten nicht erst seit der Weltfinanzkrise 2008, in deren Folge der Umsatz um 40 Prozent einbrach. Das Werk, das nach der Wende in Treuhand-Auftrag mit harter Hand saniert wurde, stand in den 90er-Jahren gar auf der Kippe. Der Preis für das Überleben war hoch: Im Verbund mussten damals 2 700 Leute gehen.

Bergauf ging es erst ab 1997 mit der Übernahme durch den schwäbischen Pharma-Unternehmer Adolf Merckle (Ratiopharm). Auch nach dessen Selbstmord gestern vor acht Jahren hält seine Familie in Blaubeuren direkt oder indirekt die Anteile an der Holding. Die Eigentümer vertrauen auf ihr Investment, auch wenn es 2016 wieder rote Zahlen und ein Umsatzminus geben wird: von 107 Millionen 2015 auf 90 Millionen. In der Gruppe rechnet Kuntze mit knapp 240 Millionen Euro Umsatz. 2008 waren es 80 Millionen mehr.

Die Chefs hadern nicht, dass ihr Russlandgeschäft von fast 20 Millionen auf eine Million Euro geschrumpft ist. Sie schauen nach vorn: auf Nischen wie die Modernisierung von Bahnumformern und auf Märkte wie den Iran, wo sie schon vor dem Ende der Sanktionen mit Lizenzen für Windkraftgeneratoren im Geschäft waren.

Für das gerade begonnene Jahr plant Kuntze „mit einer schwarzen null“ und im Konzern „mittelfristig mit 250 Millionen Euro Umsatz“. Im Dezember fiel ihm ein Stein vom Herzen, als die Linde AG den Rückzug vom Rückzug aus Dresden verkündete. Immerhin ist der Gasespezialist seit Jahren bewährter Partner – so bis 2019 bei einem Helium-Feld in Ostrussland.

Doch trotz Transfergesellschaft, Vorruhestandsregelung und nach Angaben von Beschäftigten „ordentlichen Abfindungen“ rumort es. Kritiker monieren „fehlende Weitsicht“. Jobs seien nur abgebaut worden, um Kosten zu sparen, nicht aber um Strukturen zu straffen, heißt es. In Farbgebung und Spulenwickelei fehlten Leute. Freigesetzte Mitarbeiterinnen seien durch eine Leihkraft auf Zeit ersetzt worden.

Betriebsratschef Felix Lux wünscht sich mehr Investitionen – „nicht nur in die Bestandssicherung, sondern auch in neue Maschinen sowie in Forschung und Entwicklung“. Doch von Zeiten vor der und um die Jahrtausendwende, als das Sachsenwerk regelmäßig Streikadresse war, ist man im Dresdner Osten weit entfernt. Auch weil dort weder die IG Metall noch deren christliche Konkurrenz die Mehrheit haben und sich das Unternehmen den billigeren Tarifvertrag mit der CGM ausgesucht hat. Demnach arbeiten die Sachsenwerker pro Woche 40 Stunden – zwei Stunden länger als noch in den 1990ern und fünf Stunden, im Jahr anderthalb Monate, mehr als Metaller im Westen. Aber sie scheinen froh zu sein, überhaupt noch einen Job zu haben.

Sachsens Ex-Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) hatte das Werk 2003 zum 100. Geburtstag „eine Konstante im hiesigen Wirtschaftsleben“ genannt, „welche die Kriege sowie die politischen und wirtschaftlichen Umbrüche des unruhigen 20. Jahrhunderts überstanden hat“. Sind VEM und sein Sachsenwerk bald im sicheren Hafen? Torsten Kuntze ist optimistisch. Auch Großkonzerne wie Siemens und ABB hätten ihre Sorgen, sagt er. Das Schlimmste sei überstanden, der Auftragseingang liege um 20 Millionen Euro über dem Vorjahr. Und: „Wir sind auf gutem Weg, 2017 oder 2018 wieder rentabel zu werden.“

