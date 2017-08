Sachsentag als Film

Löbau. Der bevorstehende Tag der Sachsen in Löbau wird auch mit einem Film im weltweiten Netz beworben. Schon seit Anfang 2016 steht der Streifen im Netz auf dem Kanal „Youtube“, berichtet Hartmut Münnich vom gleichnamigen Löbauer Elektronikgeschäft, der den Film produziert hat.

Er will das große Fest auch als Erinnerung für die Löbauer festhalten. Am Wochenende wird er zum Tag der Sachsen mit der Kamera unterwegs sein und aus den Aufnahmen einen Film über den Sachsentag zusammenstellen. Der Film soll dann auf DVD erhältlich sein. Münnich geht davon aus, dass die DVDs ab dem 11. September im Laden EP Münnich am Altmarkt zu haben sein werden. (SZ/rok)

