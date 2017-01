Sachsentag-Medaille ist Verkaufsschlager Löbaus neue Plakette ist in der Touri-Info über 240 Mal verkauft worden. Sogar in Österreich ist sie bekannt.

Die Rückseite der Löbauer SachsentagMedaille, auch „Revers“ genannt, ziert das Haus Schminke. Eine solche Medaille, welche die Scharoun-Villa zeigt, ist bisher einzigartig. © Rafael Sampedro

Löbaus Medaille zum Tag der Sachsen erfreut sich großer Beliebtheit. Erst am 13. Dezember ist die Plakette im Rathaus offiziell vorgestellt worden und dann in den freien Verkauf in der Touri-Info gegangen. Seitdem haben die Mitarbeiter der Touri-Info alle Hände voll zu tun. „Direkt am ersten Tag sind wir zu nichts anderem gekommen, als Medaillen zu verkaufen“, sagt Lucas Freudenberger. Seitdem haben er und seine Kolleginnen 248 Medaillen an den Mann oder die Frau gebracht. Erhältlich ist Löbaus Plakette, die unter anderem mit dem Haus Schminke und dem Gusseisernen Turm verziert ist, in drei verschiedenen Ausführungen. Die teuerste Variante aus Feinsilber kostet 54 Euro und ist bei den Käufern am beliebtesten. „93 Stück haben wir bisher verkauft“, so Freudenberger am gestrigen Mittwoch. Fast genauso gefragt ist die Medaille aus vergoldeter Bronze für 18 Euro pro Stück – sie ging bis dato 88 Mal über den Ladentisch. Die preisgünstigste Medaille aus Kaiserzinn wurde zum Preis von 14 Euro dagegen nur 67 Mal verkauft. Die Numismatische Gesellschaft Sachsens, die sich um Herstellung und Werben der Medaille kümmert, hat 450 Exemplare der Medaille anfertigen lassen. Begrenzt ist die Stückzahl auf 900.

Lars-Gunter Schier, ein Numismatiker aus Seifhennersdorf, hat die Medaille entworfen und sorgt außerdem dafür, dass die Plakette auch überregional bekannt wird. „Ich habe die Medailleninformation an alle deutschsprachigen numismatischen Fachzeitschriften bis hin nach Österreich gesandt – alle werden darüber berichten“, teilt Schier mit.

