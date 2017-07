Sachsentag-Infos für Asylbewerber Der Umgang zwischen Einwohnern und Asylbewerbern ist in Löbau sehr friedlich, findet der OB.

Neue Version des Kuscheltiermaskottchens für Löbaus Tag der Sachsen. © Rafael Sampedro

Löbau. Die Stadt Löbau will sich darum kümmern, dass die Asylbewerber, die derzeit in der Stadt wohnen, von ihren Betreuern über den Tag der Sachsen informiert werden. Man wolle die Bewohner davon in Kenntnis setzen, dass hier ein Großereignis stattfindet. Das sagte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung. In den Heimen soll es Aushänge in verschiedenen Sprachen geben. „Damit die Bewohner wissen, was hier los ist“, wie der OB sagte.

Er mache sich keine Sorgen, dass es Diskrepanzen zwischen Löbau-Besuchern und Flüchtlingen geben könnte. Im Allgemeinen sei der Umgang auch zwischen Einwohnern und Asylbewerbern in der Stadt sehr gut und friedlich. (SZ/rok)

