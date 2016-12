Sachsenspiegel sendet aus Stolpen Für das Bemühen, mehr Leute in die Innenstadt zu holen, gab es einen Preis. Das lockt nun auch Fernsehsender an.

Am Freitag sendet der MDR-Sachsenspiegel über das Stolpener Wettbewerbs-Projekt „Mit Maus und Geist“. © Dirk Zschiedrich

Das Wettbewerbs-Projekt „Mit Maus und Geist“ wird am Freitag im MDR-Sachsenspiegel näher beleuchtet. Darüber informiert City-Managerin Simone Schöne. Am Mittwoch war das Sachsenspiegel-Team in Stolpen unterwegs und hat über Stolpens Beitrag zum City-Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ einen Beitrag gedreht. Jetzt sei man mächtig gespannt.

Der Kontakt zum Sachsenspiegel sei auf Empfehlung vom Handelsverband Sachsen zustande gekommen. Dessen Geschäftsführer David Tobias hatte Stolpen und die Projektidee für diese Dreharbeiten vorgeschlagen. „Da haben wir uns natürlich riesig gefreut“, sagt Simone Schöne. Denn nicht zuletzt ist das für die Stadt auch eine Anerkennung und kostenlose Werbung zugleich.

Mit dem Projekt beschreitet man in Stolpen Neuland. Umso mehr habe man sich über die Anerkennungspreis beim City-Wettbewerb gefreut. Dieser ist mit 6 000 Euro dotiert. Das Geld wird als Startkapital gebraucht, um mit der praktischen Umsetzung beginnen zu können.

Das Projekt „Findet Geist und Maus aus Stolpener Geschichten heraus“ ist ein Suchspiel, bei dem die Stolpen-Besucher nicht nur die Burg, sondern auch die Innenstadt erkunden sollen. So könnte es gelingen, die Verweildauer vor allem der Burgbesucher in die Stadt auszudehnen und zu verlängern. Oder eben auch nur Besucher in die Innenstadt zu holen. Das gilt in Stolpen als eine Voraussetzung, um das Stadtzentrum zu beleben. Die Mäuse selbst sind an strategisch wichtigen und interessanten Punkten in Stolpen versteckt. Wer sie findet, erfährt über die Maus Wissenswertes zur Burgstadt. Die Geschichten dazu stammen von den Stolpenern, die eine Mauspatenschaft übernommen haben. Zu finden sind die Mäuse fast überall, ob auf Fenstersimsen, an Blumenkübeln, an Dachrinnen. Ein lustiges Suchspiel ist damit garantiert. Das Projekt hat aber noch einen zweiten Teil, und zwar den naturkundlichen Lehrpfad. Hier wird es vor allem für Erwachsene einiges zu entdecken geben.

Das Spiel funktioniert als Faltblatt, über eine Smartphone-App sowie GPS-Daten wie beim Geocaching. Kurzversionen werden auf Flyern nachzulesen sein .

