Sachsens Zulieferer und Autobauer unter Strom Das Autoland Sachsen wird sich ändern, denn die Fahrzeuge von Morgen brauchen mehr Chips als Getriebe.

Der Anlagenbauer Sasit Industrietechnik errichtet Produktionsanlagen für Autobatterien in Zwickau © dpa

Zwickau. Die Elektromobilität wird die Wertschöpfung im Automobilbau nachhaltig verringern. „Wir werden beim Bau eines E-Autos etwa ein Drittel der Wertschöpfung einbüßen“, sagt Helmut Becker vom Münchner Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation. Hinzu kommt der potenzielle Verlust von rund 18 000 Jobs allein bei den Zulieferern in Sachsen, es sei denn, die Unternehmen erschließen neue Märkte und entwickeln neue Produkte. Die Chancen dafür stehen in Sachsen sehr gut. Selbst wenn unter den zehn größten Zulieferern keiner seine Firmenzentrale im Freistaat habe, so arbeiten die Unternehmen doch sehr eng und erfolgreich mit den hiesigen Forschungsinstituten zusammen, so Becker. E-Autos, neue Mobilitätslösungen und autonomes Fahren sind die Themen, die die Autobauer und Zulieferer auf ihrem 20. Internationalen Jahreskongress beschäftigten, zu dem die IHK eingeladen hatte. Mit einer Neuigkeit überraschte Volkswagen. Ab März 2017 soll in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein Elektroauto gebaut werden. Offiziell steht das Modell noch nicht fest. Es soll sich aber um den E-Golf handeln. „Dresden wird das Zentrum der Elektromobilität der Marke Volkswagen“, sagte Reiner Tunger, stellvertretender Leiter des VW-Werkes in Zwickau. Damit ist Volkswagen nach BMW der zweite deutsche Autokonzern, der seine Kompetenzen für E-Autos in Sachsen bündelt. Mittelfristig möchte VW ein Viertel seiner produzierten Autos mit Elektroantrieb ausstatten, so Tunger.

Größte Herausforderung ist neben der Reichweite die noch sehr lückenhafte Infrastruktur. Mehr und schnellere Ladekapazitäten müssen geschaffen werden. Derzeit braucht man für eine Schnellladung auf maximal 80 Prozent der Akkuleistung noch gut 20 Minuten. Entsprechend verhalten ist das Interesse der Kunden. Bis September sind bundesweit gerade einmal 5 000 Anträge zur Förderung von Elektrofahrzeugen eingegangen.

Die Autobauer müssen die Mobilität neu erfinden. Volkswagen hat deshalb eine neue, eine 13. Marke im Konzern geschaffen. Die „Mobility on demand“ soll im November öffentlich vorgestellt werden, sagt Johann Jungwirth. Er ist seit elf Monaten Chief Digital Officer in Wolfsburg, war zuvor im Silicon Valley, dem Ort, an dem die Disruption der Branche ihren Anfang nahm. Mit der Elektromobilität kommt auch das autonom fahrende Auto. Jungwirth ist sich sicher, dass die ersten autonom fahrenden Autos in den kommenden drei bis fünf Jahren auf den Straßen unterwegs sein werden, vor allem in den USA, Singapur und den Metropolregionen Chinas. VW wird autark autonome Autos bauen. Sie brauchen kein Netz, dafür bis ins Detail aktualisierte Karten, sind aber auch in der Lage, mit anderen Fahrzeugen zu kommunizieren. Staus oder Baustellen können so an nachfolgende Autos übermittelt, Geschwindigkeiten angepasst und Fahrspuren frühzeitig gewechselt werden.

Gleichzeitig verliert das Auto seine Rolle als Statussymbol. Carsharing ist ein großes Thema, das VW mit seiner Marke „Mobility on demand“ bedienen will. „Wir verstehen uns nicht mehr nur als Hersteller von Hardware, sondern müssen immer mehr Software und Service einbinden für Kunden, die Autos nur noch zeitweise nutzen möchten“, so Jungwirth.

Sachsen ist ein Autoland und wird es bleiben, ist sich Dirk Vogel, Projektmanager des Netzwerkes Automobilzulieferer Sachsen AMZ, sicher. Die Autos der Zukunft brauchen jede Menge Elektronik und viele Chips, die Nähe zum Mikroelektronikstandort Dresden sei ideal. Vogel sieht die Zulieferer gerüstet für den Wandel. „Es wird eine Herausforderung, aber die Mehrheit wird es schaffen“, sagt er.

