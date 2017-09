„Sachsens Unternehmer sollten mutiger sein“ Im Freistaat stehen in den nächsten Jahren mehr als 5 300 Firmen zur Übergabe an. Doch die Nachfolgeregelung wird oft zu weit hinausgeschoben.

Wenn es schlecht läuft, sagt René Babinsky, erstickt der Unternehmer sein mühsam aufgebautes Werk selbst. Weil er nicht loslassen kann. Und weil er in den paar Jahren, die er eben doch noch weitermachen will, nicht mehr in neue Technik oder Technologien investiert. Babinsky weiß, wovon er redet: Er leitet das Firmenkundengeschäft der Hypo-Vereinsbank in Sachsen – und hat zunehmend mit dem demografischen Wandel zu tun. Die Generation Firmenlenker im Freistaat, die ihr Unternehmen seit Anfang der Neunziger aufgebaut hat, komme jetzt oft in ein Alter, in dem es ratsam sei, sich verstärkt um die Nachfolgefrage zu kümmern.

„Sachsens Unternehmer sollten mutiger sein“, sagt Babinsky. Und zwar nicht nur dabei, die Nachfolgeregelung überhaupt anzugehen. „Es gehört eine frühzeitige strategische Planung dazu“, betont der Banker. Nach Erhebungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung sind es in den kommenden Jahren rund 5 300 Familienunternehmen im Freistaat, für die ein Nachfolger gesucht wird. 2 900 davon liegen laut Hypo-Vereinsbank im Bereich des Kammerbezirkes Dresden, der die Kreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einschließt und bis an die polnische Grenze reicht.

Mutiger sein, das heißt für Babinsky auch: Der Unternehmensnachfolger könnte auch eine andere sächsische Firma sein. Zwar sei die Weitergabe innerhalb der Familie das bevorzugte Modell. „In gut 29 Prozent der Fälle aber wird ein Familienunternehmen extern übernommen.“ Oft seien die Käufer bislang indes strategische Investoren oder Finanzinvestoren von außerhalb des Freistaats. Das, so Babinsky, spreche zwar ebenso wie die „meist sehr solide Eigenkapitalquote von mehr als 40 Prozent“ für Solidität und das Know-how der übernommenen Firmen. Nur: Eine Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Strukturen gebe es so eher nicht. „99 Prozent der Firmen im Freistaat sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten.“

Dennoch summieren sich die Zahlen eindrucksvoll: Bis 2025, schätzt die Hypo-Vereinsbank, seien im Kammerbezirk Dresden rund 173 000 Arbeitsplätze direkt von Unternehmensübergaben betroffen. Das, so Babinsky, bedeute „eine große Verantwortung“. Zumal, wie bundesweit, die steigende Zahl von übergabereifen Unternehmen auf eine sinkende Anzahl potenzieller Nachfolger treffe.

