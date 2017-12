Sachsens Unternehmer meiden Schulden

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Vorsichtig und konservativ: So ist der typische Unternehmer im Raum Dresden. Dieses Urteil ist von Bankmanagern häufig zu hören. Peter Schmitz als Geschäftskunden-Direktor der Commerzbank in Dresden schloss sich dieser Einschätzung am Donnerstag an. Nach jüngster Umfrage der Bank meiden die Firmenchefs Kredite. 70 Prozent der Befragten finanzieren Investitionen aus ihren Einnahmen oder aus Rücklagen. Bundesweit ist die Bereitschaft zu Krediten etwas höher. Allerdings nahmen an der Befragung unter bundesweit 3 200 Unternehmern nur 50 aus dem Raum Dresden teil.

Die meisten Unternehmer sind beruflich auch kaum per Internet aktiv – jedenfalls sagen das 58 Prozent von sich selbst, bundesweit und im Raum Dresden. Im Geschäft mit Lieferanten spielt das Internet aber eine größere Rolle. Nicht mehr als 40 Prozent der Firmenchefs rechnen damit, dass die Digitalisierung von Arbeitsabläufen ihr Geschäft innovativer machen wird. Die Sorge vor dem Fachkräftemangel hat laut Umfrage dieses Jahr nachgelassen. Als größeres Risiko schätzen die Unternehmer ein, dass sie keine Rücklagen fürs Alter bilden können. Mehr als jeder vierte Selbstständige hat diese Sorge, auch bundesweit.

Peter Schmitz rechnet damit, dass seine 40 Berater in Dresden, Meißen, Pirna und Riesa dieses Jahr über 85 Millionen Euro Geschäftskredite vergeben. Ab Januar werben sie mit 1,75 statt bisher 2,45 Prozent Zinsen für Investitionen. (SZ/mz)

