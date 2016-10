Sachsens Unternehmen wollen stärker investieren

Gute Konjunktur, steigende Beschäftigung: Die Stimmung unter Sachsens Unternehmern ist nach jüngsten Umfragen der Kammern gut. Detlef Hamann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dresden, berichtete am Donnerstag von wachsenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Großbetriebe beginnen nach Hamanns Worten damit, „Personal zu bunkern“. Sie stellen lieber Mitarbeiter schon im Vorgriff auf das Ausscheiden älterer Kollegen ein, als Fachkräftemangel zu riskieren. Im vorigen Jahr sind laut Hamann wegen der Rente mit 63 etwa 11000 Sachsen aus Betrieben ausgeschieden, dieses Jahr könnten es 12000 werden. Künftiger Fachkräftemangel gilt den Unternehmern im Bezirk Dresden laut Umfrage derzeit als größtes Risiko – noch vor steigenden Arbeitskosten. Der Mindestlohn steigt zum Jahresanfang von 8,50 auf 8,84 Euro. Viele Betriebe denken darüber laut Hamann noch nicht nach, eine Gefahr sieht er in der Erhöhung nicht.

Sachsens Unternehmen wollen in nächster Zeit etwas stärker investieren als bisher, ein richtiger Schwung ist aber trotz niedriger Zinsen nicht zu erwarten. Doch die Bauindustrie im Bezirk Dresden profitiert auch vom wachsenden Wohnungsbau, von Sanierungen und vom öffentlichen Straßenbau. Zum ersten Mal hat in der Umfrage kein einziger befragter Bauunternehmer angekreuzt, seinem Betrieb gehe es schlecht. Auch in Industrie und Handel hat sich die Stimmung verbessert. In der Tourismusbranche allerdings breitet sich Pessimismus aus. (SZ/mz)

