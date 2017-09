Sachsens Russland-Exporte haben sich halbiert

Was soll der Unfug mit den Sanktionen? Die Russen konnten so ihren eigenen Aufschwung ankurbeln, die Amis haben die Geschäfte gemacht, die früher die DDR-ler gemacht haben und heute schauen die Ostler wie die Hornochsen vor der leeren Futterkrippe. Merkel, Tillich & Co. macht nur weiter so, dann kommt eine volle Pulle für die AfD am Wahltag.