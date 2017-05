Sachsens Rotes Kreuz zahlt bald deutlich mehr Gehalt Bei den Rettungssanitätern gibt es einen ewigen Streit um die beste Gewerkschaft. Der führt zu getrennten Tarifverträgen – aber auch zu etwas mehr Freizeit.

In drei Jahren werden die meisten Rotkreuz-Beschäftigten in Sachsen über zehn Prozent mehr Geld bekommen als jetzt. Außerdem gibt es mehr Urlaub und im Rettungsdienst mehr Freizeit. Das sind die Kernpunkte eines Tarifvertrags, den die Arbeitgeberorganisation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen mit der Gewerkschaft DHV abgeschlossen hat. Der Vertrag gilt für 10 300 Angestellte. Insgesamt arbeiten aber 13 400 Menschen für das DRK Sachsen. In einigen Regionen gelten Verträge mit der Gewerkschaft Verdi oder werden derzeit ausgehandelt.

Aus Sicht von Verdi ist die DHV eine Kleingewerkschaft, die kaum Mitglieder unter den Rotkreuzlern hat. Doch seit dem Jahr 2002 bevorzugt das DRK in weiten Teilen Ostdeutschlands diesen Vertragspartner und betont, unter „Kostendruck“ der öffentlichen Verwaltung zu stehen.

DRK-Sprecher Kai Kranich in Dresden kündigte am Mittwoch eine Lohnsteigerung in drei Stufen an: Zum Januar nächsten Jahres steigt das Gehalt um 3,4 Prozent, ein Jahr später erneut um 3,4 Prozent und zu Anfang 2020 um 3,2 Prozent. Dann sei das Einkommen 10,3 Prozent höher als jetzt. Auszubildende bekommen je nach Stufe 20 bis 40 Euro mehr im Monat.

Der Jahresurlaub wird im nächsten Jahr mindestens 29 Tage dauern, derzeit gibt es in den ersten zehn Beschäftigungsjahren drei Tage weniger. Im Rettungsdienst folgt das DRK laut Kranich der „großen Forderung“, die Arbeitszeit zu verringern: von 48 auf 46 Wochenstunden bei Sanitätern mit durchschnittlich drei Stunden Bereitschaftsdienst am Tag – bei zwei Stunden Bereitschaft von 45 auf 44 Stunden.

Für „Mangelberufe“ zahlt das DRK auch in den nächsten drei Jahren die „Arbeitsmarktzulage“, die dieses Jahr eingeführt wurde: 200 Euro für Pfleger, 300 für Notfallsanitäter, 150 bis 300 Euro für Erzieher.

Verdi-Fachbereichsleiter Bernd Becker sagte, der Vertrag mit DHV sei wohl „so geräuschlos“ zustande gekommen, weil Verdi derzeit Druck mache. Kürzere Arbeitszeiten gebe es in den Verdi-Verträgen schon – und mehr Geld. Laut Becker erhält ein DRK-Rettungsassistent im Durchschnitt im Westen jetzt 3 274 Euro, nach DHV-Tarif in Sachsen 2 399 Euro, und nach Verdi-Tarif in Bautzen jetzt 2549 Euro und in drei Jahren 3052 Euro, in Chemnitz etwas mehr.

