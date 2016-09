Sachsens Maschinenbau wächst, Autoindustrie bleibt stärker als erwartet Die sächsische Wirtschaft hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Konjunkturforscher stellen aber bei Verbrauchern nun etwas Verunsicherung fest.

Maschinen und Autos aus Sachsens Fabriken bleiben begehrt: Sachsens Wirtschaft ist im ersten Halbjahr stärker gewachsen als die deutsche Wirtschaft insgesamt, und das liegt auch an den beiden wichtigsten Industriezweigen im Land. Um fast elf Prozent gewachsen, auf 3,67 Milliarden Euro, ist der Umsatz in Sachsens Maschinenbau in der ersten Jahreshälfte. Die Autoproduktion schrumpfte zwar um drei Prozent auf 8,84 Milliarden Euro Umsatz. Doch da „hatten wir Schlimmeres befürchtet“, sagte am Mittwoch Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden. Schließlich schwelt seit einem Jahr die Diesel-Affäre. Der Exportanteil der sächsischen Autoindustrie ging nur leicht zurück, von 52,6 auf 51,9 Prozent.

Sachsens Industrie legte im ersten Halbjahr insgesamt um 1,3 Prozent zu. Damit ist das sächsische Wirtschaftswachstum von insgesamt 2,5 Prozent allerdings nicht zu erklären. Fiehler ist davon überrascht. Die Branchen Elektronik und Metall-Erzeugung meldeten sogar einen Rückgang von mehr als sechs Prozent. Kräftig weiter aufwärts ging es dagegen im Bauhauptgewerbe: Der Gesamtumsatz im Halbjahr stieg um 6,4 Prozent. Der Auftragseingang legte gar um 24 Prozent zu, für den Herbst gibt es demnach sehr viel zu tun. Kleinbetriebe wurden in dieser Statistik nicht erfasst.

Einzelhändler dürften auch zufrieden sein, wenn es nach der jüngsten Umfrage der Nürnberger GfK-Marktforscher geht. Denn die stellen fest: „Die Kauflust bleibt ungebrochen.“ Allerdings geht seit drei Monaten in den Umfragen die Konjunkturerwartung zurück. Die GfK nennt als Begründung eine Verunsicherung durch Brexit und Terrorgefahr. Die Anschaffungsneigung sei „leicht“ zurückgegangen, aber auf hohem Niveau. Hinsichtlich ihrer künftigen finanziellen Situation seien die Verbraucher „überaus optimistisch“.

Sachsens Statistisches Landesamt legte am Mittwoch eine Übersicht zum Wachstum in den Landkreisen vor. Diese Zahlen für 2014 sind zwar nicht ganz frisch, helfen aber beim längerfristigen Vergleich. Demnach war in der Stadt Leipzig und im Kreis Görlitz das Wirtschaftswachstum am stärksten, wenn die Zeit von 2000 bis 2014 betrachtet wird. Leipzig hat in dieser Zeit das BMW- und Porsche-Werk bekommen, in Görlitz richtet sich das Auf und Ab nach Einschätzung Fiehlers stark nach dem Waggonbau und Siemens-Turbinenwerk.

Die Wachstumsraten in diesem Vergleich sind höher als in üblichen Konjunkturberichten, denn die Inflationsrate wurde nicht herausgerechnet. Wird sie berücksichtigt, wuchs Sachsens Wirtschaft 2014 um 2,1 Prozent, 2015 um 1,5 Prozent.

zur Startseite