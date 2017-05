Sachsens jüngste Feuerwehrleiterin Nicole Paulik ist die Chefin der 28 Floriansjünger von Mühlrose. Außer Dienst lässt sie gern ihre Faust sprechen.

Wenn die Mühlroser Feuerwehr die Einsatzbereitschaft ihres Löschfahrzeuges testet, hat Chefin Nicole Paulik ein waches Auge auf die Verbindung zwischen Lkw und Schlauch.

2016 verlieh der Görlitzer Landrat Bernd Lange an Nicole Paulik das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Verschmitztes Lächeln, lange schwarze Haare, kumpelhafte Art – so kennen die Mühlroser ihre Feuerwehrleiterin. Dabei wohnt Nicole Paulik gar nicht in dem kleinen Ortsteil, sondern in Trebendorf, wozu Mühlrose gehört. Aber seit mehr als 15 Jahren ist sie dabei, wenn die Wehr des Ortsteils zu Bränden, Hochwasser oder anderen Einsätzen ausrückt. Und manchmal auch zu einem Fehlalarm – wie im vergangenen Jahr. 2016 gehörte für die Mühlroser Floriansjünger zu den Jahren mit den wenigsten Einsätzen: ein richtiger Brand – und eben einmal falscher Alarm. „Wir hatten aber auch schon Jahre mit mehr als 20 Einsätzen“, blickt sie zurück.

In die Wiege gelegt worden ist ihr die Leidenschaft für die Feuerwehr nicht. Gut, der Großvater war einst in der Betriebsfeuerwehr eines Lausitzer Braunkohlekraftwerkes – aber das ist lange her. Direkte Erinnerungen daran hat die heute 34-Jährige nicht mehr. Dass sie einst, um das Jahr 2000, zum ersten Mal die Uniform anzog, hatte eher etwas mit der Liebe zu tun. Ihr damaliger Freund war bei der Mühlroser Wehr aktiv, und eines Tages sagte er: Komm doch mal mit!

Gesagt, getan. Nicole Paulik begleitete den jungen Mann und – das Wortspiel sei erlaubt – fing sofort Feuer. Zuerst gehörte sie zur Jugendgruppe der Mühlroser Wehr, 2001 wurde sie dann offiziell ins Erwachsenen-Team aufgenommen. Gerade mal achtzehn, rückte sie ganz selbstverständlich mit aus, wenn Flammen loderten, das Wasser von den Feldern gepumpt werden musste oder die Feuerwehrleiter in größeren Höhen gebraucht wurde. Angst hatte und hat sie dabei nie, sagt sie – ob sie nun eine Atemschutzmaske tragen oder sich von einer Brücke abseilen muss.

Die Liebe von damals ist zerbrochen, inzwischen gibt es einen neuen Mann in Nicole Pauliks Leben. Geblieben ist aber immer die Liebe zur Feuerwehr. Als 2006 der damalige Wehrleiter aufhören wollte, stand in Mühlrose die Frage: Wer tritt die Nachfolge an? Es passiert wohl nicht alle Tage, dass sich die Runde schnell einig war, eine der Jüngsten für das höchste Amt zu wählen. „Tja,“, sagt sie lächelnd, „seitdem leite ich das hier, und zwar gerne.“

Schlosserin im Tagebau

Damals war sie Sachsens jüngste Feuerwehrchefin – und vielleicht ist sie das auch heute noch. Genau kann das Ramon Arnold, der Pressesprecher des Sächsischen Landesfeuerwehrverbandes, auch nicht sagen. Auf jeden Fall sei es auch im Jahre 2017 noch die Ausnahme, dass Feuerwehren von Frauen geleitet werden. „Da sind mir nur ein paar Beispiele aus dem Raum Chemnitz und dem Vogtland bekannt.“

Von den Älteren wurde und wird Nicole Paulik akzeptiert – vom ersten Tage an. Sie setze sich durch, heißt es. Und auch auf ihrer Arbeitsstelle wird anerkannt, dass sich Nicole Paulik für die Feuerwehr engagiert. Schließlich arbeitet sie in der Braunkohle, da wird die Arbeit der Floriansjünger ohnehin geschätzt. Ihr Arbeitsort ist der Tagebau Welzow-Süd, wo sie als Schlosserin mit dafür sorgt, dass die Technik immer funktioniert.

In der Hierarchie der Feuerwehr hat sie es inzwischen bis zum Hauptlöschmeister gebracht. Oder zur Hauptlöschmeisterin? „Ups“, sagt sie und zuckt mit den Schultern, „darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.“ Aber es ist der höchste Dienstgrad bei der Feuerwehr, bevor sozusagen die Offiziersränge beginnen.

Trebendorfs Bürgermeisterin Kerstin Antonius findet für die Mühlroser Wehrleiterin nur lobende Worte. „Ich schätze sie ganz sehr“, sagt das Gemeindeoberhaupt und begründet das damit, dass die Feuerwehr eben nicht nur Brände löscht und Keller auspumpt, sondern darüber hinaus viel für das gemeinschaftliche Leben im Ort tut. Die Kameraden sind zum Beispiel da, wenn das Schwimmbad zu leeren ist oder mal ein großer Baum weichen muss. Und sie stellen den Versammlungsraum in ihrem schmucken Feuerwehrhaus auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Wie neulich, als es im Mühlroser Ortschaftsrat um das Thema Umsiedlung ging.

Wie der ganze Ortsteil, so wird auch das 2001 gebaute Feuerwehrhaus dem nahenden Tagebau Nochten weichen. Wann und wohin, steht noch nicht fest. „Vielleicht nach Trebendorf, aber das wird sich zeigen“, sagt die Wehrleiterin. Sie hofft auf baldige Klarheit, wo die neue Garage für das Mühlroser TSF W/Z stehen wird.

Jeden letzten Montag wird geprobt

Das Kürzel steht für Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank und Zusatzlöscheinrichtung. An jedem letzten Montag im Monat wird das Fahrzeug geputzt und getestet, dass im Ernstfall sofort alles funktioniert. Aber die Feuerwehrleute treffen sich schon auch mal am Wochenende, in der warmen Jahreszeit, zum Beispiel zum Grillen. Wie sie mit dem offenen Feuer umgehen müssen, wissen sie ja.

„Wir sind ein gutes Team“, sagt die Chefin, und will doch drei Kameraden mal besonders gelobt wissen: Matthias Noack ist bei der Mühlroser Wehr für die Finanzen und die Ausbildung zuständig, Danny Kliemann ist der Technik-Chef, und sein Bruder Enrico sorgt für einen kurzen Draht in den Gemeinderat. Und Nicole Paulik selbst sorgt für so manchen Faustschlag. Aber nicht bei der Feuerwehr, sondern bei Lok Schleife – da spielt sie nämlich Faustball.

