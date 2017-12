Sachsens Immobilienmarkt beruhigt sich

In Dresden kostet der Quadratmeter einer Neubau-Eigentumswohnung im Schnitt 3081 Euro - im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2049 Euro. © Tobias Hase/dpa

Dresden. In Leipzig und Dresden steigen die Preise für Häuser und Wohnungen, aber insgesamt lässt das Geschäft mit Immobilien in Sachsen etwas nach. Voriges Jahr wechselten zwei Prozent weniger Objekte in Sachsen den Besitzer als im turbulenten Immobilienjahr 2015. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht für Sachsen hervor, der am Montag von Matthias Kredt in Leipzig veröffentlicht wurde, dem Vorsitzenden des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Nach dem Bericht des neutralen Gutachters sind zum Beispiel Reihenhäuser in Chemnitz oder freistehende Häuser in Mittelsachsen voriges Jahr im Schnitt billiger verkauft worden als noch im Jahr zuvor. Der Geldumsatz auf Sachsens Immobilienmarkt erhöhte sich zwar um fünf Prozent, doch 2015 waren es noch 32 Prozent Steigerung gewesen.

Freistehende Häuser in Dresden und Leipzig kosteten voriges Jahr im Durchschnitt mehr als 320 000 Euro. Noch im Jahr zuvor hatten die Durchschnittspreise bei gut 250 000 Euro gelegen. In Chemnitz dagegen sank der Durchschnittspreis von etwa 220 000 auf rund 170 000 Euro. Ausgewertet wurden sämtliche Verkaufsverträge, da sie den amtlichen Gutachterausschüssen gemeldet werden müssen. Für neue Eigentumswohnungen waren im Schnitt Quadratmeterpreise von 3081 Euro in Dresden, 3540 Euro in Leipzig und 2215 Euro in Chemnitz zu bezahlen. Auf dem Lande kamen Verträge zu weit niedrigeren Preisen zustande: Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2049 Euro pro Quadratmeter Neubau-Eigentumswohnung, in Mittelsachsen 1942 Euro. Ältere Wohnungen kosten im Weiterverkauf deutlich weniger, in Dresden im Schnitt 1547 Euro pro Quadratmeter, in Mittelsachsen 773 Euro. Wer in eine neu sanierte Gründerzeitwohnung ziehen will, zahlt in Dresden und Chemnitz allerdings im Durchschnitt noch mehr als für eine Neubauwohnung, berichten die Gutachter.

Chemnitz und der Kreis Meißen erlebten voriges Jahr nach der Statistik einen Immobilienboom: In Chemnitz wurden über 50 Prozent mehr Eigentumswohnungen gekauft als im Jahr zuvor, im Kreis Meißen 35 Prozent mehr. Dagegen ging in den Kreisen Görlitz und Bautzen das Geschäft mit Eigentumswohnungen zurück, aus diesen Kreisen liegen auch weniger Preisangaben der Gutachterausschüsse vor. Reinhard Mundt, Leiter der Geschäftsstelle des Ausschusses, vermutet hinter dem wachsenden Immobilienhandel in Chemnitz und Leipzig einen „Ausweicheffekt“. Wer sich Objekte in Dresden und Leipzig nicht mehr leisten kann, hat möglicherweise stattdessen im Umland investiert.

>>> Der Grundstücksmarktbericht im Internet

Grafik: So teuer sind Wohnhäuser in Sachsen:





zur Startseite