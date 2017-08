Sachsens größter Weinerzeuger geht fremd Die Winzergenossenschaft lässt ihre Weine nicht länger vom Weinbauverband bewerten. Sie hat einen neuen Partner.

Die Winzergenossenschaft lässt ihre Weine jetzt lieber von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft verkosten und fährt damit viele Medaillen ein. © Claudia Hübschmann

Für hervorragende Qualität sind jetzt 82 Weine und Sekte aus Sachsen ausgezeichnet worden. Die vier goldenen, 41 silbernen und 37 bronzenen Medaillen wurden in dieser Woche zur Landesweinprämierung vom Weinbauverband Sachsen im Lingnerschloss in Dresden vergeben. Mit Gold wurden von der siebenköpfigen Jury je zwei Weine vom Gut Vincenz Richter in Meißen und dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul prämiert. Die im Vergleich zum Vorjahr um sieben Medaillen gestiegene Zahl der Auszeichnungen sei Zeichen für die positive Qualitätsentwicklung im gesamten Weinbaugebiet - „sowohl in der Spitze als auch in der Breite“, sagte der Weinbauverbandschef Lars Klitzsch.

Erstmals wurden auch Landesehrenpreise vergeben: Bester Goldriesling Sachsens wurde der 2016er Goldriesling trocken vom Weingut Schloss Proschwitz, Bester Rosé & Co. Sachsens der 2016er Pesterwitzer Jochhöhschlößchen Regent Weißherbst trocken vom Gut Pesterwitz und zum Besten Sekt Sachsens wurde der 2010er Pinot brut nature von Schloss Wackerbarth gekürt.

Doch bei den ausgezeichneten Weinen fehlt Sachsens größter Weinproduzent. „Wir haben diesmal nicht an der Landesweinprämierung teilgenommen, da wir derzeit kein Mitglied beim Weinbauverband Sachsen sind. Stattdessen stellten wir uns überregionalen Mitbewerbern bei der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Dort haben wir hervorragend abgeschnitten und erreichten dreimal Gold, siebenmal Silber und zwölfmal Bronze. Diese unabhängig getesteten Ergebnisse freuen uns natürlich sehr“, so Lutz Krüger, der Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen.

Die DLG gehört zur führenden Qualitätsprüfung für deutsche Weinerzeuger. Die DLG-Weinexperten bewerten alle Weine in einer Blindverkostung.

Da die Landesweinprämierung nach Angaben des Sächsischen Weinbauverbandes „nach dem unabhängigen Verfahren der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft“ durchgeführt wird, sind die Ergebnisse jedoch absolut vergleichbar. Mit Goldmedaillen wurden gleich drei Traminerweine der Genossenschaft ausgezeichnet: der 2016er Traminer Proschwitzer Katzensprung Spätlese trocken, der 2015er Traminer, Bereich Meißen, Spätlese lieblich sowie der 2014er Traminer, Bereich Meißen, Qualitätswein halbtrocken. Silber erhielten ebenfalls zwei Traminerweine aus den Jahrgängen 2016 und 2015, beide aus dem Bereich Meißen, ausgebaut als QbA trocken. Silbermedaillen erhielten zudem der 2016er Morio Muskat, Bereich Meißen, QbA trocken, der 2016er Kerner, Bereich Kleindröbener Katzenzehe, Spätlese feinfruchtig, ein Schieler sowie zwei Weißburgunderweine.

Dass fünf Traminerweine ausgezeichnet wurden, ist kein Wunder. Kellermeisterin Nathalie Weich: „Ich will den Traminer nicht in seinem Charakter ändern, sondern das typisch Sächsische beibehalten. Das ist der wunderbare Duft nach gelben englischen Rosen. Die aktuellen Prämierungen zeigen, dass mir dies erneut gelungen ist.“

Die Winzergenossenschaft hatte den Weinbauverband vergangenes Jahr verlassen, weil sie sich in der Auseinandersetzung um den Einsatz unerlaubter Pflanzenschutzmittel nicht ausreichend vertreten gesehen hatte. (SZ/pa mit dpa)

zur Startseite