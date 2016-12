Sachsens größter Münzfund Mehr als tausend Geldstücke wurden in einer Felsspalte bei Bad Schandau entdeckt. Ab Mai werden sie ausgestellt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ingo Kraft war als zuständiger Referent im Landesamt für Archäologie für die Bergung des Fundes zuständig. Hier zeigt er wertvolle Stücke. © kristin richter Ingo Kraft war als zuständiger Referent im Landesamt für Archäologie für die Bergung des Fundes zuständig. Hier zeigt er wertvolle Stücke.

Die Münzen lagen in Erde verschüttet.

Es war eine der spektakulärsten Aktionen, wie sie auch die erfahrenen Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie Sachsen (LfA) noch nicht erlebt hatten. Am Vormittag des 29. April wurde die Behörde von der Polizei über einen angeblichen Münzfund in der Sächsischen Schweiz informiert. „Ich hatte ein ganzes Wochenende lang Herzklopfen“, sagt Ingo Kraft, der als zuständiger Referent im Landesamt für die Bergung des Fundes zuständig war. Die Anspannung war deshalb so groß, weil sich die Verantwortlichen entschieden hatten, den Fundort nicht sofort zu räumen.

Der 29. April war ein Freitag. Abends wurden die ersten Fundstücke gesichert. Schnell war klar, dass die „Leerung“ des Fundortes einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Am Wochenende war aber mit vielen Ausflüglern in der Nähe zu rechnen, die man aber nicht auf sich aufmerksam und neugierig machen wollte. So wurde entschieden, dass Polizeibeamte die Stelle fast drei Tage lang aus einiger Entfernung absichern sollten. Der Coup gelang, wie Ingo Kraft bei der ersten Pressekonferenz zum Münzfund Anfang Mai genüsslich vortrug. Inzwischen gilt als gesichert, dass sich die genannte Felsspalte am Kahnstein befindet. Das ist ein Felsen im Gebiet des Zschand zwischen Bad Schandau und Sebnitz. Die Nationalparkverwaltung und das Landesamt für Archäologie sind von der Enthüllung wenig begeistert. Sie wollen den Fundort weder bestätigen noch dementieren. Die Behörden befürchten, illegale Schatzsucher anzulocken. „Wir wollen nicht die als Straftat zu wertende Suche nach archäologischem Kulturgut herausfordern“, sagt Cornelia Rupp, Sprecherin des Landesamts. Zum anderen wolle man verhindern, dass Sondensucher die Regeln im Nationalpark verletzten. Deshalb versichert das Landesamt, dass der Fundort weiträumig komplett abgesucht ist.

Zufallsfund zweier Kletterer

Die beiden Entdecker sind weiterhin anonym. Sie sollen aus Franken stammen. Einer von ihnen hat inzwischen einen Antrag auf Finderlohn gestellt. Eine solche Belohnung würde nach dem Gesamtwert bemessen, der aber noch nicht bestimmt ist. „Es sind etwa drei bis vier Kilogramm Silber“, sagt Ingo Kraft. Er lobt den Finder, der sich vorbildlich verhielt, indem er sofort die Polizei verständigte.

Monatelang hat das Landesamt für Archäologie den Fund restauriert. Inzwischen wurden fast alle Stücke an das Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden weitergeleitet. „Nur Bestände mit textilen Anhaftungen bedürfen noch einer separaten Betrachtung. Wir gehen aber davon aus, dass dies Anfang kommenden Jahres ebenfalls abgeschlossen sein wird“, heißt es aus dem LfA. Erst danach wird über das Ergebnis informiert. Offen ist ja immer noch, welchen Wert der Fund hat. Das wird vom Münzkabinett ermittelt.

Sehr guter Zustand

Fest steht aber schon, dass der in der Felsspalte in der Sächsischen Schweiz gefundene Schatz der größte Münzfund ist, der je in Sachsen entdeckt worden ist. Es handelt sich um 1 494 Münzen. „Damit ist dies der zahlenmäßig größte bislang bekannte Münzfund in Sachsen“, erklärt Christoph Heiermann, Referatsleiter im LfA.

Für die Archäologen ist jedes einzelne Detail von Bedeutung, Form und Farbe der Korrosion, organische Anhaftungen und der Prägezustand. Anhand der Korrosionsspuren haben sie beispielsweise erkannt, dass sich die Münzen in den fast 200 Jahren, die sie in der Felsspalte zugebracht haben, bewegt haben müssen. Zudem haben die Experten eine Erklärung dafür gefunden, warum trotz der langen Lagerzeit die Münzen nicht so schwarz sind, wie etwa bei Funden in Städten: Das liegt an der vergleichsweise sauberen Luft in der Sächsischen Schweiz.

Gefunden wurden Münzen mit Prägedaten von 1693 bis 1817. Die Älteste ist ein sächsischer Doppelgroschen. Das jüngste Fundstück ist ein preußischer Taler. „Da es sich um einen sehr guten Zustand handelt, gehen wir davon aus, dass die Münze nicht lange im Umlauf war“, sagt Wilhelm Hollstein vom Münzkabinett. Sensationell sind die einzelnen Fundstücke aber nicht. Jede der Prägungen gibt es bereits im Archiv des Münzkabinetts. Alle waren irgendwann mal gültige Zahlungsmittel. Die Masse macht den Fund dann aber trotzdem sehr wertvoll. Davon könnte dann auch der Entdecker profitieren.

Schau im Finanzministerium

Eines bleibt aber weiterhin ungeklärt, wer diese große Menge an Münzen zwischen den Felsen abgelegt hat und warum. Trotz kriminalistisch anmutender Untersuchungen sind die Archäologen nicht weitergekommen, haben auch keine neuen Anhaltspunkte für Vermutungen.

Der größte Münzfund soll nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Für den Monat Mai planen wir eine Ausstellung im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen“, sagt Christoph Heiermann. Dort sollen dann auch die Untersuchungsergebnisse vorgestellt werden.

