Sachsens größte Rutsche

Auf der kurzen Startstrecke heißt es, Schwung zu holen für die Abfahrt. Zu weit dürfen die Sportler aber nicht sprinten, sonst klappt es nicht mehr mit dem Einstieg ins Gerät. Die Bobbahn in Altenberg ist 1413 Meter lang und hat insgesamt 17 Kurven, mit dem Bremshang sogar 18.

Die Rennschlitten- und Bobbahn ging vor über 30 Jahren in Betrieb. „Es ist ein Mielke-Bau“, sagt augenzwinkernd Bahnchef Matthias Benesch. Denn das Ministerium für Staatssicherheit unter Erich Mielke hatte seine Hände drauf. Die Pläne funktionierten aber praktisch nicht, sodass einige Kurven weggesprengt und neu gebaut werden mussten.

Die Betonröhre wird im Schnitt 120 Tage im Jahr vereist. So können Sportler vom Herbst bis in den Winter – unabhängig von den Witterungsbedingungen – trainieren. Auch Wettkämpfe finden hier statt wie zuletzt der Weltcup im Bob und Skeleton. Die Bahn wird bei minus drei, vier Grad kühl gehalten.

Eiszeit ist an 120 Tagen im Jahr.

Rodler fahren auch im Sommer.

Die Rodler können die Bahn ohne Eis nutzen. Im Sommer fahren sie auf Schlitten mit Rollen und können so in der Betonröhre trainieren. Die Bahnbetreiber haben im Sommer etwa 2000 Abfahrten. Im Winter sind es rund zehnmal so viele. Manche fahren auch die Bahn hinauf: Mountainbiker.