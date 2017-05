Sachsens Geschichte unterm Acker

Lommatzsch. Im Schützenhaus in Lommatzsch ist die Ausstellung „Sachsens Geschichte unterm Acker – Landwirte schützen Denkmale“ zu sehen. Das teilt der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege mit. Besucher lernen die ganze Bandbreite an Denkmalen kennen: vom Gräberfeld über Hortfunde bis zu Siedlungen und Befestigungen. Die Ausstellung soll das Bewusstsein wecken für die Gefahren, denen die Bodendenkmale ausgesetzt sind. Sie sind durch Bodenerosion, zu tiefe Bodenbearbeitung und zu hohen Bodendruck bedroht oder teilweise schon zerstört. Die Ausstellung zeigt Wege auf, wie Ackerbau und Denkmalschutz in Einklang gebracht werden können. Es werden Landwirte vorgestellt, die erklären, wie sie in ihrer täglichen Arbeit die Bewirtschaftung der Felder und den Schutz der Bodendenkmale in Einklang bringen.

Die Ausstellung wird aus Anlass der erstmaligen Erwähnung der Lommatzscher Pflege vor 500 Jahren gezeigt. Zuvor war sie schon Nossen, Chemnitz, Kamenz und Wermsdorf zu sehen. Gezeigt wird sie in Lommatzsch bis zum 11. Juni. Geöffnet ist immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, sowie zusätzlich am Himmelfahrtstag und am Pfingstmontag. Termine für Besichtigungen durch Gruppen außerhalb dieser Zeiten können unter der Telefonnummer 035241 54014 vereinbart werden.

Die Ausstellung wurde vom Landesamt für Archäologie Sachsen und dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gestaltet und wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert. (SZ/jm)

