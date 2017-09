Sachsens Firmen wollen mehr Kredite

Die Kreditnachfrage sächsischer Firmen zieht an. Die zwölf Sparkassen im Freistaat bewilligten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres neue Kredite in Höhe von 2,1 Milliarden Euro und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 1,2 Milliarden Euro auf Unternehmen und Selbstständige – ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2016. Das geht aus den Halbjahreszahlen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) hervor, die OSV-Präsident Michael Ermrich am Dienstag in Berlin vorstellte.

Auch die Kreditvergabe an Privatpersonen in Sachsen erreichte mit 781 Millionen Euro einen Spitzenwert. Insgesamt steigerten die OSV-Sparkassen ihr Geschäftsvolumen deutlich. „Die ostdeutschen Sparkassen bleiben eigenkapitalstarke und zuverlässige Stützen der wirtschaftlichen Entwicklung in ihren Geschäftsgebieten. Sie erfüllen ihren öffentlichen Auftrag sehr gut“, fasste Ermrich die Ergebnisse zusammen. Er mahnte, das Sparkassengeschäft benötige Freiräume. Wichtig seien Differenzierungen zwischen lokalen Instituten und internationalen Finanzkonzernen. Die Regulierungsgesetzgebung dürfe das Wirken der Sparkassen nicht unnötig aufs Spiel setzen. „Inzwischen ist die Regulierungsschraube so weit angezogen worden, dass es politischen Mut erfordert, Teile zu überprüfen oder gar zu ändern. Dennoch bleibt dies der einzig sinnvolle Weg“, so Ermrich.

Beispielhaft verwies der OSV-Präsident Michael Ermrich auf Pläne zur Einführung einer europäischen Einlagensicherung. „Wir sind dagegen, dass direkt oder indirekt von unseren Sparern erwirtschaftete Mittel im Notfall zur Auszahlung von Kunden-Einlagen insolventer Banken mit riskanten Geschäftsmodellen in anderen Staaten mit verwendet werden sollen.“ Vielmehr solle die bestehende EU-Einlagensicherungsrichtlinie vollständig umgesetzt werden, forderte er. (SZ)

zur Startseite