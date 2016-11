Sachsens Firmen drängen ins Internet

Mehr Tempo gewünscht: 59 Prozent der sächsischen Unternehmer sind unzufrieden mit ihrer Anbindung ans Internet. Viele würden gerne mehr zahlen, wenn die Verbindung schneller wäre. Das ergab eine Umfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern unter 1 286 Unternehmen vom Oktober, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Die größten Sorgen über langsames Internet machen sich Firmenchefs in Mittelsachsen und im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dort haben sich in der Umfrage lediglich 25 Prozent der Teilnehmer als zufrieden mit der Internet-Anbindung bezeichnet. Nicht viel besser war es in Chemnitz: 33 Prozent. In Leipzig und Dresden dagegen ist eine knappe Mehrheit der Unternehmer zufrieden mit dem Tempo im Netz: 55 Prozent in Leipzig und 52 Prozent in der Stadt Dresden.

Jeder vierte Unternehmer wäre laut Umfrage bereit, bis zu 99 Euro monatlich für eine Internetgeschwindigkeit bis zu 100 Megabit pro Sekunde auszugeben. 29 Prozent würden auch mehr bezahlen.

Derzeit haben 23 Prozent der Firmen Breitbandgeschwindigkeiten über 50 Megabit pro Sekunde – das ist das Ziel, das laut Bundesregierung bis 2018 in ganz Deutschland erreicht sein soll. Fast die Hälfte der Firmen nutzt Anschlüsse zwischen sechs und 16 Megabit. Das Thema wird an diesem Donnerstag auch beim Breitbandgipfel des Freistaats und des Bundes in Radebeul zur Sprache kommen. (SZ/mz)

