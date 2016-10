Sachsens Familien feiern in Niesky Weil die Bahn eine Brücke über die B 115 später saniert, kann im Juni ein Volksfest im Herzen der Kleinstadt stattfinden.

Das Aufatmen in Niesky ist groß. Die Feierlichkeiten zum 275. Stadtgeburtstag werden im kommenden Jahr nicht von Umleitungsverkehr behindert. Der Sächsische Familientag kann so am 10. Juni auf dem Zinzendorfplatz im Herzen Nieskys stattfinden. Laut Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat die Bahn die Sanierung der Nieskyer Bahnbrücke verschoben. So steht der Stadt zumindest im großen Jubiläumsjahr kein Umleitungsverkehr ins Haus und die zahlreichen Veranstaltungen können besser organisiert werden.

Auch Unternehmer Bernd Barthel, der im Auftrag der Stadt den Festumzug zum Herbstfest organisiert, zeigt sich über die Nachricht erleichtert. „Ich bin froh, dass wir nun mit dem Umzug die alte Route nehmen können und der Zinzendorfplatz nicht gesperrt ist“, sagt er. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat sich am Donnerstagabend mit den Händlern der Stadt getroffen, um für eine rege Beteiligung an den geplanten Veranstaltungen zu werben.

Bei den Planungen hilft es sehr, dass die Bahnbrücke später saniert wird. Das Bauprojekt ist gerade vom Zuständigkeitsbereich des Landesamts für Straßenbau und Verkehr zur Bahnbau Gruppe gewandert. Erst sollen beide Bahnübergänge in Niesky fertiggestellt werden, bevor die Bundesstraße 115 gesperrt wird, um die Brücke über die Gleise zu erneuern. Deshalb wird das Großprojekt erst für das Jahr 2019 geplant. Die Niederschlesische Magistrale soll aber schon vorher in Betrieb gehen – zweigleisig und elektrifiziert.

