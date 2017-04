Rettungsschwimmen Sachsens Ehre gerettet Ute-Christiane Lauerwald verteidigt erfolgreich den Titel als Deutsche Meisterin.

Ute-Christiane Lauerwald © Klaus-Dieter Brühl

Am Wochenende fanden in Andernach die 29. Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Für Sachsen und die Gliederung „Niederes Elbtal“ nahm die Meißnerin Ute-Christiane Lauerwald (Foto) als Titelverteidigerin teil. Bei der Deutschen Meisterschaft 2016 in Luckenwalde hatte sie bereits den Titel im Dreikampf als einzige Sächsin gewonnen.

Besonders gut gelang ihr in Andernach die erste Disziplin: 50 Meter „Retten einer Puppe“. Hier war sie die Schnellste und stellte zudem noch einen Deutschen Altersklassenrekord auf.

Über 50 Meter Retten einer Puppe mit Flossen war die Puppenaufnahme nicht optimal. Durch einen furiosen Endspurt konnte sie die Strecke dennoch gewinnen. Nach einem packenden Rennen über 100 m Hindernis kam sie als Zweite an.

Die eine Woche zuvor gekürte“Sportlerin des Jahres“ des Kreissportbundes Meißen freute sich, dass sie mit ihrer Gesamtpunktzahl deutlich vor ihren Konkurrentinnen lag. Bei der Siegerehrung konnte eine glückliche Siegerin die Goldmedaille entgegennehmen, was zugleich auch wieder einmal die Ehrenrettung für Sachsen darstellte. Denn es war die einzige sächsische Medaille in diesem Wettkampf.

Besonders beeindruckend war die gute Organisation der Veranstaltung und die hervorragende Unterstützung durch die Stadt Andernach und die Region für dieses Großereignis. Es war eine positive Überraschung, mit welchem Engagement Kommunen in anderen Bundesländern derartige Ereignisse unterstützen. (Tina Grünitz)

