Sachsens drittbeste Englischschülerin Erst gewann Marleen Schierl den Englisch-Regionalwettbewerb. Nun überrascht die Kupferberg- Schülerin auch auf Landesebene.

Englisch-Ass Marlen Schierl aus der Kupferbergschule Großenhain macht wieder von sich reden. © Anne Hübschmann

Die Sieger und Platzierten der 9. Fremdsprachenolympiade für Oberschüler stehen fest. In Dresden wurde jetzt das Landesfinale ausgetragen. Insgesamt traten die 45 besten Oberschüler aus ganz Sachsen in Französisch (8. Klasse), Russisch (8. Klasse) und Englisch (9. Klasse) an. Unter ihnen auch Marleen Schierl aus Großenhain. Die Kupferbergschülerin hatte überraschend den Dresdner Regionalwettbewerb gewonnen und überzeugte auch diesmal. Sie wurde Dritte der landesweiten Englisch-Olympiade der Neuntklässler. Sie musste lediglich zwei Oberschülerinnen aus Reichenbach und Klingenberg den Vorrang lassen.

Kultus-Staatssekretär Dr. Frank Pfeil zeichnete anschließend die Sprachtalente der Oberschulen aus. „Fremdsprachen sind heute fast überall ein Muss und helfen im späteren Berufsleben weiter“, sagt er. „Besitzer von Fremdsprachen sind Besitzer von Schlüsseln. Schlüssel zu Nachbarn oder auch Einheimischen auf Urlaubsreisen. Schlüssel öffnen Türen, beispielsweise Türen zu interessanten Berufsfeldern. Die Sprache ist zudem das Herz der Verständigung zwischen den Kulturen.“

In Sachsen beginnt der Englischunterricht ab der 3. Klasse. Eine weitere Fremdsprache kann ab Klassenstufe sechs hinzugewählt werden. Zumeist wird Französisch oder Russisch gelernt. Es gibt aber auch eine steigende Anzahl von Oberschulen mit Spanisch, und in den Grenzregionen wird Polnisch oder Tschechisch angeboten. (SZ)

