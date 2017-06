Sachsens Chefs ohne Notfallplan

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will mit Beratungstagen den Chefs helfen, Nachfolger zu finden. © dpa

Risiko im Betrieb: Jeder zweite Firmenchef in Sachsen hat keine Vorsorge für den Fall getroffen, dass ihm etwas passiert. Das ergibt sich aus der jüngsten Umfrage sächsischer Kammern, an der sich fast 2 800 Betriebe beteiligten. Besorgt äußerte sich deshalb am Donnerstag Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Kirpal sagte in Dresden, eine Firma gerate in Gefahr, wenn niemand Entscheidungen treffen könne. Er wünsche sich Verantwortungsbewusstsein. Die Kammern bieten Notfall-Checklisten.

Die Umfrage unter Unternehmern ab 50 Jahren zeigt, dass mehr als 70 Prozent noch keine Regelung für ihre Nachfolge haben. Rund 550 der befragten Chefs rechnen damit, dass ihr Betrieb stillgelegt wird. Allerdings haben die meisten davon keine Angestellten. Leipzigs Handwerkskammer-Chef Claus Gröhn sagte, mancher Unternehmer werde noch mit 70 Jahren arbeiten und pokere um die Übergabe-Bedingungen. Derzeit laufe die Wirtschaft gut – aufgegeben werde eher in Krisenzeiten.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will mit Beratungstagen den Chefs helfen, Nachfolger zu finden. Nach Ansicht der Kammern fehlt es nicht an Geld für die Übernahme – die Zinsen sind niedrig, Kredite und staatliche Bürgschaften reichen aus. Sie sorgen sich eher, dass Chefs nicht loslassen können und spät mit der Nachfolgersuche beginnen. Es fehle an Interessenten fürs Unternehmertum, das außer Spaß auch viel Arbeit bedeute. Dulig bedauerte, in Deutschland fehle Mut zum Risiko. Dulig wörtlich: „In Deutschland darf man keine Fehler machen, das kriegen unsere Kinder schon in der Schule gelernt.“ (SZ/mz)

Aktionstage Unternehmensnachfolge finden in Sachsen vom 19. bis 23. Juni statt. Das Programm steht unter www.unternehmensnachfolge.sachsen.de

