Sachsens CDU feiert in Löbaus Haus Schminke Löbaus Brauereichef hatte dem Ministerpräsidenten zu Beginn eine zünftige Stärkung mitgebracht.

Steffen Dittmar überreicht Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Stärkung. © Matthias Weber

Löbau. Einen Trank zur Stärkung vor dem Bundestagswahlkampf – den hat Löbaus Brauereichef Steffen Dittmar am Freitagabend Ministerpräsident Stanislaw Tillich gereicht. Tillich ist in seiner Funktion als Parteichef in Löbau unterwegs gewesen: Beim Sommerfest des CDU-Kreisverbandes am Haus Schminke eröffnete er vor rund 250 Gästen gleichzeitig den Bundestagswahlkampf für die Sachsen-CDU.

Eingeladen waren neben den Abgeordneten auch die Mitglieder im Landkreis sowie Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Vereinsleben. Mit dem Haus Schminke hat die Partei absichtlich einen ungewöhnlichen Festort gewählt: So blieb für die Gäste neben all den Gesprächen auch Zeit, Löbaus Architektur-Markenzeichen einmal in Ruhe mit einer Führung zu besichtigen. (szo)

