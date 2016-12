Sachsens Bombenexperte geht in Rente Thomas Lange, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, wird am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet.

Sprengmeister Thomas Lange, hier in einem Bunker der Zeithainer Kampfmittelbeseitigungsanlage, geht in Rente. © Archiv/Sebastian Schultz

Sachsens bekanntester Bombenentschärfer geht in Rente. Thomas Lange wird am Donnerstag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Weggefährten, Kollegen und Gäste werden dazu am frühen Nachmittag im Kirchgemeindehaus Zeithain erwartet – darunter auch Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU).

Thomas Lange ist langjähriger Leiter des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes und hat selbst bereits 365 Bomben entschärft. Zuletzt machte er Anfang Oktober in Dresden-Räcknitz eine 250 Kilogramm schwere, englische Fliegerbombe unschädlich. Die war bei Bauarbeiten entdeckt worden und hatten eine Evakuierung von etwa 2 000 Anwohnern notwendig gemacht.

Insgesamt wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Jahr 2015 zu mehr als 870 Einsätzen in ganz Sachsen gerufen, fünf Bomben wurden dabei entschärft und etwa 290 Tonnen an Kampfmitteln geborgen. Alle gefundenen und transportfähigen Kampfmittel landen letztlich in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain, um dort fachgerecht entsorgt zu werden. Zu der Spezialeinheit der Polizei gehören 24 Mitarbeiter. (SZ/ste)

