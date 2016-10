Sachsens beste Tänzer in Neustadt Zum Wettbewerb Jugend tanzt treten knapp 450 Talente in der Neustadthalle auf. Nur die Gewinner kommen weiter.

Knapp 450 der besten Nachwuchstänzer aus Sachsen werden Ende Oktober in Neustadt auftreten. Sie sind im Rahmen des siebten Landeswettbewerbs Jugend tanzt vom 28. bis 30. Oktober in Neustadt zu Gast. Dieser Wettstreit wird alle zwei Jahre vom Sächsischen Landesverband Tanz ehrenamtlich organisiert. Die Kinder- und Jugendtanzgruppen werden in verschiedenen Kategorien in der Neustadthalle gegeneinander antreten. Sie haben Choreographien einstudiert, die von Volkstanz und Ballett bis hin zu modernem Tanz und Tanztheater reichen. Eine Fachjury, zu der Tanzpädagogen und Choreographen gehören, entscheidet, wer später zum Bundeswettbewerb fahren darf.

Damit der Wettbewerb reibungslos über die Bühne geht, laufen derzeit noch die letzten Abstimmungen zwischen der Stadtverwaltung, dem Sächsischen Landesverband Tanz und dem Team der Neustadthalle. Laut Bürgermeister Peter Mühle (NfN) werden die jungen Tänzer im Sportforum und den Schulen übernachten, um für die Wettbewerbe fit zu sein. Mühle selbst wird zur Eröffnung des Turniers und auch bei der Abschlussfeier mit dabei sein.

