Sachsens beste Sitzballer gesucht Die Landesmeisterschaften werden am Sonnabend in Kreischa ausgetragen.

Dieter Wustmann (Mitte) vom SV Kreischa währens eines Spiels um den Bürgermeisterpokal 2017. © Andreas Weihs

Kreischa. Sachsens beste Sitzballteams messen sich am Sonnabend in Kreischa. In der dortigen Schulturnhalle mit dem komplett sanierten Anbau richtet der Sächsische Behinderten- und Rehasportverband die diesjährige Landesmeisterschaft im Sitzball aus.

Die Endrunde beginnt 10 Uhr und dauert bis etwa 17 Uhr. An dem Turnier nehmen Mannschaften aus Dresden, Plauen und Zittau teil. Zudem starten drei Teams aus Leipzig und die Gastgeber vom SV Kreischa. Sitzball ähnelt dem Volleyball, wobei die Spieler sitzen und nicht rotieren. Dieser Sport hat auch in Kreischa eine lange Tradition und eignet sich ideal für das gemeinsame Spiel von Behinderten und Nichtbehinderten. Kreischas Sitzballer wurden 1990 letzter DDR-Meister. Im vorigen Herbst sollte eigentlich schon der Bürgermeisterpokal im Sitzball in der Turnhalle ausgetragen werden. Doch die dortigen Sanierungsarbeiten waren noch nicht fertig. Das Turnier fand damals in der Klinik Bavaria statt. (skl)

zur Startseite