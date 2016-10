Sachsens beste Bankerin geht nach Tharandt Die beste Bankkauffrau in ganz Sachsen kommt aus dem Klingenberger Ortsteil Friedersdorf.

Die 21-jährige Laureen Liebscher beginnt in der Tharandter Filiale der Sparkasse. © Symbolfoto: picture alliance / dpa

Tharandt. Das war für die Absolventin selbst eine Überraschung: Die 21-jährige Laureen Liebscher aus dem Klingenberger Ortsteil Friedersdorf hat ihre Ausbildung zur Bankkauffrau mit Eins abgeschlossen. Sie erzielte damit das beste Prüfungsergebnis im Kammerbezirk der Dresdner Industrie- und Handelskammer, wie die Ostsächsische Sparkasse mitteilte.

Im September legten in und um Dresden insgesamt 82 angehende Banker ihre Prüfungen zum Abschluss der Ausbildung ab. Doch die junge Frau überzeugte nicht nur im Dresdner Kammerbezirk, sondern auch in ganz Sachsen. Sie ist in diesem Ausbildungsjahr die beste Absolventin im Berufsbild Bankkauffrau im Freistaat.

Ihre zweieinhalbjährige Ausbildung absolvierte Laureen Liebscher bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Nun startet die 21-Jährige ins Berufsleben und arbeitet ab sofort als Kundenbetreuerin in der Tharandter Sparkassen-Filiale. (SZ/wer)

zur Startseite