Sachsens Behörden stark überaltert Die Verwaltungshochschule in Meißen müsste dringend ausgebaut werden. Doch es passiert nichts.

Dieser Schreibtisch könnte bald leerbleiben. Immer mehr Mitarbeiter in Behörden erreichen das Pensionsalter. © Claudia Hübschmann

Wer Geburtstag hat, bekommt gemeinhin Geschenke. Auf dem Gabentisch zum 25. Geburtstag der Verwaltungshochschule in Meißen fehlte jetzt allerdings das wichtigste Präsent. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und Innen-Staatssekretär Michael Wilhelm kamen mit leeren Händen. Der von der Hochschule langersehnte Ausbaubeschluss lässt weiter auf sich warten.

Dabei hat die Sache große Dringlichkeit. Bis 2030 werden nach Angaben der Staatskanzlei gut die Hälfte der Bediensteten des Freistaates altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Sachsens Behörden sind dramatisch überaltert. Zwei wesentliche Gründe zeichnen dafür verantwortlich. Zum einen erreichen in den nächsten Jahren nach und nach jene Generationen das Pensionsalter, die mit einem großen Schub nach der Wende neu eingestellt wurden. Zum anderen hat Sachsen nie kontinuierlich Nachwuchs ausgebildet. Das geschah immer in Wellen.

In der Hochschule herrscht ob des drohenden Engpasses gespannte Nervosität unter den Dozenten und in der Führungsetage. Nur offen reden, möchte niemand über das Problem. Zu groß sind offenbar die Bedenken, durch öffentliches Vorpreschen in der Sache die Staatsregierung zu vergraulen. Diplomatisch heißt es auf SZ-Anfrage aus dem Rektorat: „Bezüglich der Ausbildungsoffensive liegen uns derzeit keine Ergebnisse vor.“

Hinter vorgehaltener Hand wird dagegen Tacheles gesprochen. In Dresden werde unterschätzt, was da auf den Freistaat zukomme. Das Land laufe auf ein ähnliches Dilemma zu wie bei den Lehrern und Polizisten. Blieben gut ausgebildete Mitarbeiter für Rathäuser, Landratsämter und den Regierungsapparat aus, könne das schnell schlimme Folgen haben. Wenn Fördermittelanträge aus Personalmangel liegenbleiben, fehlt Geld. Werden Fristen nicht eingehalten oder gehen falsche Bescheide an die Bürger hinaus, drohen Klagen. Vielfältige weitere Beispiele lassen sich finden. „Unter Finanzminister Georg Unland ist das alles einfach mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt worden. Da herrschte die Auffassung, es gehe auch mit weniger Verwaltung“, sagt ein Insider.

Dabei liegen die Pläne für mehr Studienplätze auf dem Campus im rechtselbischen Stadtteil Cölln längst fertig in der Schublade. Ein Grundstück für einen Erweiterungsbau mit Hörsälen, Seminarräumen etc. ist vorhanden. Nun müsste unbedingt Geld in den Haushalt des Freistaates eingestellt werden, um endlich den Bau in Angriff nehmen zu können. So ein großes Projekt braucht mehrere Jahre Vorlauf. Die Leistungen für öffentliche Gebäude sind auszuschreiben. Angesichts des Booms auf dem Bau dürfte es zudem schwierig sein, Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Neue Dozenten gibt es in dieser Richtung ebenfalls nicht wie Sand am Meer. Zu guter Letzt würde auch das Wohnheim in Bohnitzsch an seine Grenzen kommen. Neue Studentenunterkünfte müssten gefunden oder gebaut werden. In den letzten Jahren sind die Zahlen der Erstsemester stetig angestiegen. 2017 konnten knapp 280 neue Studenten immatrikuliert werden. Eine Ausbildungsoffensive auf dem Cöllner Campus könnte dahingehend eine große Chance für den oft wenig beachteten rechtselbischen Stadtteil darstellen.

Einer, der sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, ist der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann. Das Grundübel bildet in seinen Augen ein fehlendes Personalkonzept für die Behörden im Freistaat. „Niemand kann Ihnen sagen, wie viele neue Mitarbeiter zu einem bestimmten Stichtag benötigt werden“, sagt der Parlamentarier. Wie schon in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten lebe Sachsen in Personalfragen weiter von der Hand in den Mund. Dabei beginnt Lippmann zufolge der große Altersumbruch bereits in den 2020er Jahren, sei somit zum Greifen nahe. Wenn jetzt nicht begonnen werde, könne die Verwaltung in Sachsen schon in wenigen Jahren ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen, so Lippmann. Er warnt davor, die Herausforderung zu unterschätzen. Die Erfahrungen bei der Ausbildungsoffensive für die Polizei hätten gezeigt, wie stark der Wettbewerb um gute Bewerber auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile ist. Hinzu kommt: Selbst nachdem die Anforderungen gesenkt wurden, fielen noch zahlreiche Interessenten durch die Aufnahmetests. Quereinsteiger – wie bei der Lehrerschaft – kommen in seinen Augen in diesem sensiblen Bereich nicht infrage. „In Behörden dürfen keine Patzer passieren, sonst endet das vor Gericht“, so der Landtagsabgeordnete.

Die Dresdner Staatskanzlei ficht das alles nicht an. Sie begnügt sich auf eine SZ-Anfrage hin mit Phrasen. Es sei erklärtes Ziel der Staatsregierung, den Prozess des anstehenden Generationswechsels im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen aktiv anzugehen. Eine Konzeption dazu befinde sich derzeit noch in Abstimmung, heißt es aus Dresden.

zur Startseite