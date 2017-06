Sachsens Bauern setzen auf Getreide Weil die Milch billig ist, müssen die Landwirte auf dem Feld Gewinn machen. Doch das klappt nicht mit allen Sorten.

Noch ein bisschen grün ist die Gerste von Landwirt Friedrich Hesse. Ernten wird er das Feld zwischen Gleina und Buchwalde erst in einer Woche. Darüber reden will er aber schon jetzt – mit dem Landwirtschaftsminister. Der kam am Freitag zum Erntegespräch vorbei. © Uwe Soeder

Probe für den Mähdrescher. Auf einem Gerstenfeld östlich von Bautzen parkt das riesige Gerät. Ein Fahrer sitzt hinterm Lenkrad, doch losfahren wird er heute nicht. Das Getreide darf noch eine Woche wachsen. Gebraucht wird der Mähdrescher dennoch – als Fotomotiv. So viel Aufwand muss sein, immerhin hat sich Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) im beschaulichen Heide- und Teichland angekündigt. Pünktlich zum Erntestart will er mit den Bauern über den künftigen Ertrag reden. Das ist die Chance für Landwirt Friedrich Hesse, dem das Feld gehört. Jetzt kann er dem Minister sagen, mit welchen Problemen sein Betrieb kämpft.

Zuerst die gute Nachricht. Wirklich schlecht wird die Ernte von Friedrich Hesse in diesem Jahr wohl nicht. Das Unwetter am Donnerstag hat keine größeren Schäden hinterlassen. Im Gegenteil: Hesse hat sich über den Regen gefreut. Mit vier Saisonkräften bewirtschaftet er 232 Hektar, baut auf seinem Land nicht nur Gerste, sondern auch Weizen und Raps an. Doch ob er in diesem Jahr gut wirtschaften kann, entscheidet nicht allein die Menge, die er erntet. Die Preise, die der Bauer für sein Getreide bekommt, sind mindestens genauso wichtig. Der Sächsische Bauernpräsident Wolfgang Vogel macht dem Landwirt in diesem Punkt wenig Hoffnung. Vor allem beim Weizen, der wichtigsten Feldfrucht in Sachsen, stehe es nicht gut um den Börsenpreis, meint er. Und das, obwohl dieser leicht gestiegen ist. Im vergangenen Jahr gab es pro Tonne 140 Euro. „Nun werden es circa 150 Euro sein. Da fehlen den Landwirten aber immer noch rund 20 Euro pro Tonne“, sagt Vogel. Beim Raps sehe es schon ein wenig besser aus. 350 Euro pro Tonne – das rechnet sich für den Bauern. Der Roggenpreis liegt mit mehr als 160 Euro pro Tonne so hoch wie zuletzt vor drei Jahren. „Das liegt daran, dass es einfach wenig Roggen auf dem Markt gibt“, so Vogel.

Trockenheit als Problem

Nun könnte man meinen, dass auch der Weizenpreis steigt, wenn die sächsischen Bauern einfach weniger produzieren würden. Doch dem ist nicht so, meint der Bauernpräsident. Der Getreidehandel sei ein weltweiter Markt. Käme aus Deutschland weniger Weizen, würden andere Länder wie Frankreich oder Polen mehr anbauen. Die Konkurrenz aus dem Ausland hat Vogel im Blick. Im vergangenen Jahr profitierten die hiesigen Bauern davon, dass es in Frankreich viel regnete. Vogel weiß, dass es dort in diesem Jahr sehr trocken war. Doch trocken war es in Sachsen auch. „Wir rechnen in Sachsen in diesem Jahr miteiner durchschnittlichen Ernte“, sagt der Bauernpräsident. Das klingt nicht schlecht. Doch das Fazit hört sich bei Wolfgang Vogel nicht gut an. Noch vor einem Jahr sprach er von der „tiefgreifendsten Krise, die wir je in der Landwirtschaft hatten.“ Heute meint er dazu nur: „Dazu stehe ich immer noch.“ Vogel weiß, dass die Landwirte deshalb so hoffnungsvoll auf ihr Getreide blicken, weil sie mit der Milch derzeit nichts verdienen können. „Wir haben mit 33 Cent den niedrigsten Milchpreis und gleichzeitig mit 1,67 Euro pro Stück den höchsten Butterpreis seit Langem. Das funktioniert einfach nicht“, sagt er.

Einnahmen für Agrarpolitik fehlen

Ganz so pessimistisch ist Sachsens Landwirtschaftsminister nicht. Die Bauern der Region müssten sich nicht verstecken, sagt er. Thomas Schmidt lobt ihre Arbeit und hat doch eine schlechte Nachricht. 2020 wird über die Fördergelder der EU neu entschieden. Der Minister rechnet damit, dass dann für die Bauern weniger Geld zur Verfügung steht. Schuld daran sei unter anderem der Brexit. Dadurch würden Einnahmen für die Agrarpolitik fehlen. Der Minister will sich aber dafür einsetzen, dass das übrige Geld bei den Landwirten ankommt. Von einem Euro Fördergeld könne man derzeit 30 Cent Verwaltungskosten abziehen. „Das liegt daran, dass wir monatlich tausend Indikatoren nach Brüssel senden müssen. Das wollen wir ändern“, so Schmidt.

Und Bauer Hesse? Der hat schon jetzt Sorgen und nicht erst in zwei Jahren. Die vielen Wildschweine zum Beispiel, die in übergroßen Rotten durch seine Felder ziehen. Auch die immer länger werdenden Trockenphasen machen ihm zu schaffen, ebenso die hohe Strahlung, die von der Sonne ausgeht und dafür sorgt, dass sein Getreide Sonnenbrand bekommt. Erste Schäden sind schon zu sehen.

zur Startseite