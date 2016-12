Sachsens Autozulieferer brauchen Zukunft nicht zu fürchten Eine Studie untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung und des Schubs zum E-Auto.

Kaum eine Industriebranche wird von gesellschaftlichen Megatrends und technologischen Neuerungen so umgekrempelt wie der Automobilbau. Der Dieselskandal bei Volkswagen (VW) hat dem Elektroauto einen neuen Schub versetzt. Doch Stromer sind einfacher zu bauen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig schreitet die Roboterisierung in der Fertigung voran. Das versetzt der Autobranche einen Doppelschlag.

Wie hart dieser die sächsischen Zulieferer treffen könnte, hat das Wirtschaftsministerium in einer Studie unter Federführung von Professor Werner Olle vom Chemnitzer Automotive Institut und Dirk Vogel, Geschäftsführer des Automobilzuliefernetzwerks AMZ, untersuchen lassen. Ergebnis: Der Doppelschlag wird die Autozulieferer im Freistaat nicht umhauen. „Im Gesamtergebnis zeigt die Studie erfreulicherweise auf, dass sich die sächsische Zulieferindustrie zwar den Risiken nicht entziehen kann, sie aber zugleich über ausreichend Potenziale verfügt, um neue Produkt- und Marktchancen wahrzunehmen“, heißt es. Für die Studie wurden Daten von 203 Unternehmen mit über 43 000 Beschäftigten erfasst, in die Produktgruppen Antrieb/Fahrwerk, Karosse, Interieur und Elektrik/Elektronik gegliedert und analysiert. Hier die Ergebnisse im Einzelnen.

Antrieb/Fahrwerk

Mit 22 000 Beschäftigten in 94 Betrieben ist das der mit Abstand wichtigste Zuliefersektor. Geprägt wird er von der Herstellung von Verbrennungsmotoren, Getriebeteilen, Abgas- und Klimatechnik, Gießereien und konventionellen Fahrwerkskomponenten. Bezüglich der Zukunftstrends bestehen „deutliche Schwächen“, heißt es. So gibt es in Sachsen keinen Hersteller für Elektromotoren für Autos. Die Technologiefelder Batterien/Elektromotoren seien nur spärlich besetzt. Und im Leichtbau produziert die Hälfte der Unternehmen Gussteile aus Aluminium.

Fazit: Mehr als jeder fünfte Arbeitsplatz ist gefährdet. Mit 22 Prozent ist das Beschäftigungsrisiko von allen vier Produktgruppen am höchsten und kann auch nicht durch das zu erwartende Job-Plus von fünf Prozent bei der Fertigung von Leichtbauteilen ausgeglichen werden.

Karosse

In dieser Produktgruppe mit 39 Firmen und 6 100 Beschäftigten überwiegen die Stärken. Einige große Direktzulieferer haben in Sachsen Fabriken aufgebaut, wo komplexe Module und sehr anspruchsvolle Strukturteile gefertigt werden. Die Materialkompetenz beim Einsatz von Faserverbundwerkstoffen (FVK) wird gelobt. Denn im Auto der Zukunft wird ein Mix aus den verschiedenen Materialien – Stähle, Leichtmetalle, FVK – vorherrschen. Um Produkte im Material-Mix herstellen zu können, müsste die Mehrzahl der Firmen jedoch in neue Fertigungstechnologien investieren. Und da könnte die überwiegend kleine Betriebsgröße ein Hemmschuh sein, heißt es.

Fazit: Jeder fünfte Arbeitsplatz in dieser Gruppe könnte gefährdet sein. Demgegenüber stehen jedoch positive Beschäftigungseffekte von 30 Prozent durch die verstärkte Verwendung von Aluminium- und Carbonteilen, die unterm Strich die Risiken mehr als ausgleichen.

Innenausstattung

Auch im Produktbereich Interieur überwiegen die Chancen. Als positiv bezeichnen die Autoren die hohe Präsenz von Modullieferanten im Umfeld der großen Autobauer VW, BMW und Porsche. Negativ zu bewerten ist dagegen, dass im beschäftigungsintensivsten Segment Verkleidungen die Zulieferer eher klein sind und konventionelle Werkstoffe einsetzen. Es fehlen smarte Produktlösungen, bei denen Sensoren für Beleuchtung, Kühlung oder Heizung in den Materialien eingearbeitet sind.

Fazit: Das Beschäftigungsrisiko für die erfassten 46 Betriebe mit zusammen 6 500 Beschäftigten liegt bei 13 Prozent. Doch dem stehen positive Beschäftigungseffekte von 18 Prozent gegenüber dank der Volumenzuwächse bei technischen Textilien.

Elektrik/Elektronik

Die vierte Produktgruppe mit 13 000 Beschäftigten in 41 Unternehmen wird dominiert von den Halbleiterherstellern Infineon und Globalfoundries. Infineon ist weltweit der zweitgrößte Lieferant von Automobilchips. Die meisten Firmen sind in zukunftsfähigen Produkt- und Technologiesegmenten unterwegs. Größter Standortnachteil ist das Fehlen eines Systemlieferanten für komplette Assistenzsysteme.

Fazit: Hier ist das Beschäftigungsrisiko mit acht Prozent am geringsten. Und die Produkttrends rund um Fahrzeugsensorik, Umfelderkennung und andere High-Tech-Nischen könnten doppelt so viele Arbeitsplätze schaffen wie verloren gehen.

Mitarbeiter mitnehmen

Das Beschäftigungsniveau könnte also im Gesamtsaldo fast gleich bleiben. Die Frage ist nur, ob dieselben Menschen Arbeit finden werden, wenn ganz andere Qualifikationen verlangt werden. Der Strukturwandel sei nur möglich, wenn die Belegschaften sensibilisiert und weiterqualifiziert werden, fordern die Autoren. Dafür schlagen sie ein Monitoring durch jährliche Fortschrittsberichte und Förderprogramme für die Qualifizierung vor.

