Sachsens älteste Ladenbesitzerin hört auf Jüngst stand die 92-Jährige noch im Geschäft und verkaufte Brötchen. Doch nun ist Schluss – wegen eines Unfalls.

Beim Besuch der SZ im April 2015 musste Annelies Hoppe nicht abwägen: Ihren Koselitzer Mini-Markt zumachen? Kommt nicht infrage. Anderthalb Jahre später sind die Rollos heruntergelassen. Die 92-Jährige hat das Geschäft nun doch endgültig geschlossen, sagt sie. © Sebastian Schultz

Koselitz ist um eine Attraktion ärmer. Annelies Hoppe, Sachsens wohl älteste Einzelhändlerin, hat ihren Einkaufsmarkt geschlossen. Und das endgültig, erzählt die 92-Jährige, die noch bis vor wenigen Wochen an mehreren Wochentagen hinter der Ladentheke stand. Ein Unfall hat die Seniorin bewogen, ihre Kittelschürze an den Nagel zu hängen.

Noch vor anderthalb Jahren dachte Annelies Hoppe gar nicht ans Aufhören. „Der Laden ist mein Sonnenschein“, erzählte die stets gut gelaunte, fröhliche Koselitzerin damals beim Besuch der SZ. Und das, obwohl die Geschäfte seinerzeit längst mehr schlecht als recht liefen. „Ich habe alles“, so Annelies Hoppe, deren Ladenregale von Batterien über Waschmittel bis zu Glückwunschkarten sämtliche Waren bereithielten, die man im Alltag gebrauchen kann. Nur die kaufwilligen Kunden, die fehlten der rüstigen Unternehmerin. „In den Supermärkten ist es doch viel billiger als bei mir“, erklärte sie damals. Und auch so sei im Dorf immer weniger los.

Doch den Mini-Markt an der Wülknitzer Straße deshalb aufgeben? Das schien keine Option für die Rentnerin. Während andere Senioren einen Garten pflegen oder stricken, hielt sich die Koselitzerin ihr kleines Geschäft. Als Hobby. Auch wenn sie damit unterm Strich Verlust machte.

Und dann waren ja noch die Brötchen, die sich gut verkauften. Eine Prösener Bäckerei belieferte die Annelies Hoppe mit Semmeln. „Sonnabends hatte ich Vorbestellung von 300 Stück“, sagt die Ex-Ladeninhaberin. Mit Backwerk hatte die Koselitzerin sowieso Erfahrungen: Schließlich ist sie selbst ausgebildete Bäckerin. Der Laden, dessen Rollos jetzt heruntergelassen sind, war einst die Bäckerei ihrer Familie.

„Es fiel mir schon schwer“

Dass das Kapitel Einkaufsmarkt jetzt beendet ist, macht Annelies Hoppe ein wenig traurig. „Es fiel mir schon schwer“, sagt sie über den Entschluss, die Ladentür endgültig zuzuschließen. Da mischt sich für einen Moment ein bisschen Wehmut in die Stimme der sonst so heiteren Seniorin. Es habe ihr immer Spaß gemacht, die Kunden zu bedienen. Und natürlich das eine oder andere Schwätzchen abzuhalten. „Aber wenn man das so lange gemacht hat, dann darf man mit 92 auch aufhören, oder?“, sagt sie – und lacht.

Dabei ist der eigentliche Grund für ihren Entschluss gar nicht zum Lachen: Ein Oberschenkelhalsbruch war es, der sie außer Gefecht gesetzt habe. „Ich bin in meinem Wohnzimmer gestolpert“, erzählt Annelies Hoppe. Ein längerer Aufenthalt im Krankenhaus sei die Folge gewesen. Im Moment ist Reha angesagt, regelmäßig fahre ihr Sohn sie zur Massage, sagt die Rentnerin. „Ich kann ganz schlecht laufen“, erzählt die 92-Jährige. „Richtig fit bin ich noch nicht.“

Was jetzt mit ihrem Laden passiert, das steht noch nicht endgültig fest, sagt die Koselitzerin. „Das ganze Zeug steht noch drin!“ Interessenten für die antike Einrichtung des Tante-Emma-Ladens gibt es aber schon seit längerer Zeit. Kein Wunder, schließlich sind Kaufmannsläden dieser Art gesuchte Raritäten. Aber ob die fast 100 Jahre alten Möbel wirklich bald den Besitzer wechseln? Annelies Hoppe ist noch unentschlossen. „Ich weiß noch nicht, ob ich verkaufe. Es täte mir weh, wenn der Laden leer steht.“

