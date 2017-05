Sachsenpokal-Auftakt in Niesky Dynamos A-Junioren haben ihn am Freitagabend beim Spiel auf dem Jahnsportplatz gewinnen können. In zwei Wochen ist die erste Mannschaft zu Gast. Auch die Tornados können sich freuen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Szene aus dem A-Junioren-Spiel von Dynamo Dresden gegen RB Leipzig. © Jens Trenkler Eine Szene aus dem A-Junioren-Spiel von Dynamo Dresden gegen RB Leipzig.

Lutz Michel, Präsident des sächsischen Eissportverbandes, ehrt die Mannschaft als Meister der Regionalliga Ost

Sensation in Niesky: Dynamos A-Junioren haben sich am Freitagabend den Sachsenpokal geholt. Vor 507 Zuschauern gewann die Dresdener Mannschaft von Trainer Matthias Lust auf dem Jahnsportplatz das Finale gegen RB Leipzig mit 2:0 (0:0). Zwei Wochen, bevor sich die erste Mannschaft von Dynamo gegen das Landesligateam der Eintracht Niesky am 26. Mai, um 18.30 Uhr, hier die Ehre gibt, proben die Nieskyer Fußballfans schon mal den Ernstfall beim Sachsen-Derby des Nachwuchsfußballs.

Zeitgleich erfährt das Eishockeyteam Tornado verspätete Gerechtigkeit: Lutz Michel, Präsident des sächsischen Eissportverbandes, ehrt die Mannschaft als Meister der Regionalliga Ost bei ihrer Feier zum Saisonabschluss. Kapitän Sven Becher bekommt die Urkunde, Trainer Jens „Theo“ Schwabe den Pokal, den das Team seit dem letzten Spiel der Saison am 31. März verdient hat. Der Verband hat versäumt, den Titel dort zu übergeben. Gefreute hat sich auch Jörn Dünzel, Präsident des Eislaufvereins Niesky. Trotz aller Umstände durch den Bau des Eisstadions lief die Saison für die Tornados auch als Gäste der Eisarena Weißwasser gut.

zur Startseite