Sachsenmilch ruft Joghurts zurück Kunststoffteile könnten sich in den Produkten befinden. Schuld ist ein technischer Defekt.

Einige Produkte von Sachsenmilch, wie dieser Joghurt mit Knusperflocken, sind vom Rückruf betroffen. © PR

Wegen möglicher Kunststoffteile in ihren Produkten rufen Sachsenmilch und die T.M.A. Handelsgesellschaft einzelne Erzeugnisse der Marken Sachsenmilch, Ursi und Desira zurück. Dabei geht es um verschiedene Joghurts, Grieß-Speisen und Rote Grütze mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 12. September und dem 21. Oktober.



Kleine Kunststoffteilchen könnten aufgrund eines technischen Fehlers in die Produkte gelangt sein, teilte Sachsenmilch am Mittwoch in Leppersdorf mit. Der Fehler sei inzwischen behoben. Die Marken Ursi und Desira werden von der T.M.A. Handelsgesellschaft an Aldi-Nord beziehungsweise Aldi-Süd vertrieben.



Käufer der betroffenen Milchspeisen wurden gebeten, diese in die Läden zurückzubringen, um Ersatz zu erhalten oder den Kaufpreis erstattet zu bekommen. (dpa)

Die betroffenen Produkte zurück 1 von 6 weiter Unser Joghurt & Zetti: Schokoladenplätzchen 150g und Knusperflocken 150g, Mindeshaltbarkeitsdatum: 16.09.2016 27.09.2016 14.10.2016 Unser Joghurt & Wurzener: (Cornflakes, Haferperls NATUR - und Haferperls SCHOKO), 150g, Mindeshaltbarkeitsdatum: 24.09.2016 15.10.2016 Unser Grieß-Dessert: (Heidelbeer, Kirsche, Rote Grütze), 165g, Mindeshaltbarkeitsdatum: 15.09.2016, 27.09.2016, 13.10.2016 Unsere Rote Grütze: Himbeergeschmack mit Vanille-Soße, 150g, Mindeshaltbarkeitsdatum: 17.09.2016, 28.09.2016, 10.10.2016, 21.10.2016 Ursi Grieß Knixx: (Rote Grütze, Aprikose, Erdbeer-Himbeer, -Heidelbeere, Kirsche), 175g, Mindeshaltbarkeitsdatum: 12.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016 Desira Grieß Dessert: (Rote Grütze, Aprikose, Erdbeer-Himbeer, - Heidelbeere, Kirsche), 175g, Mindeshaltbarkeitsdatum 12.09.2016, 23.09.2016, 26.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016

