Sachsenmarathon feiert zwei Jubiläen Zu Himmelfahrt vor 25 Jahren startete die große Ultraleicht-Luftwanderbewegung. 2017 ist Großenhain wieder mit dabei.

Am Sonnabend war auf dem Brauner UL-Flugplatz großer Frühjahrsputz angesagt – mit Blick auf den Sachsenmarathon-Start zu Himmelfahrt. Werner Tamme war h dabei, über ihm sein eigenes Flugzeug. © René Plaul

Der Sachsenmarathon hat mehrere Väter. Einer ist Wolf Hirth (1900 - 1959). Der deutsche Diplomingenieur war nicht nur Motorradrennfahrer, sondern auch begeisterter Segelflieger. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er der erste Präsident des Deutschen Aero Clubs, da hatte seine Idee des Luftwanderns aber bereits um sich gegriffen. Warum sollte man nicht mal in Gemeinschaft von A nach B segeln? Später kam die leichtere Motorisierung dazu – mittlerweile die Ultraleichte, eine eigene Flugzeugkategorie mit einem zugelassenen Gesamtstartgewicht von 472,5 Kilogramm.

Wie beim Sachsenmarathon, der 1992 das erste Mal von Brauna aus gestartet wurde. Vater dieses Gedankens war der Kamenzer Horst Kny, der heute als 84-Jähriger immer noch am Steuer sitzt. Auch wieder jetzt zu Himmelfahrt. Jan Altenkirch vom veranstaltenden Ultraleichtflugclub Brauna: „Das mit der Himmelfahrt ist durchaus wörtlich zu nehmen.“ Während die Herren der Schöpfung mit den Rädern die Straßen und Wege unsicher machen, wandern andere durch die Luft. Natürlich ohne Alkohol, wie das am Steuerknüppel unumgänglich ist. Auch zum großen Jubiläumsfliegen in dieser Woche.

Im Grunde kann der UL-Flugclub Brauna sogar auf zwei Jubiläen verweisen. Da man 2013 eine Pause eingelegt hatte, findet nach genau einem Vierteljahrhundert auch das 25. Fliegen statt. Da schaut auch Jan Altenkirch, der mit Heinz Korella 1997 in der Türkei sensationell Weltmeister im UL-Sportfliegen geworden war, gern zurück: „Das Luftwandern haben wir mit abwechslungsreichen Touren 25 Jahre lang aktiv gelebt.“ Im Umkreis von 200 Kilometern gebe es kaum noch einen Flugplatz, den man nicht angeflogen sei.

Am Donnerstag kommen die Flieger an die Röder zurück 1 von 5 weiter Start und Ziel ist an allen drei Tagen der Ultraleicht-Sonderlandeplatz Brauna Donnerstag, 25. Mai – Motto: „Zur Wiege des deutschen Flugzeugbaus“, Gesamtlänge 317 Kilometer; Brauna – Prettin – Dessau (mit Führung im Technikmuseum „Hugo Junkers“) – Riesa-Göhlis – Großenhain – Brauna Freitag, 26. Mai – Motto: „Dreiländerflug“, 351 Kilometer; Brauna – Görlitz – Jelenia Góra – Schneekoppe-Grenze – Trutnov – Mladá Boleslav (Mittagessen, Besuch Luftfahrtmuseum „Metodìj Vlach“) – Decin – Schmilka – Brauna Sonnabend, 27. Mai – Motto: „Rund um Berlin“, 460 Kilometer; Brauna – A12 – Eberswalde-Finow (Imbiss) – Schiffshebewerk Niederfinow – Bienenfarm – Werder – Brauna Veranstalter: Ultraleichtflugclub Brauna e.V., Kamenzer Straße 3c, 01920 Schönteichen, Ortsteil Liebenau

„Mittlerweile fällt die Auswahl neuer Strecken oder die Suche nach Gründen für einen erneuten Zwischenstopp an bereits besuchten Orten zunehmend schwerer.“ Aber die Organisatoren sind sich einig: Eine Tradition lebt so lange fort, wie sich die Leute dafür interessieren. Und solange es unermüdliche Organisatoren wie in Brauna gibt. Da werden die Karten vorbereitet, die Navigation, da wird das Super-Benzin an den Platz gebracht, da sorgen die Fliegerfrauen für das Catering vor Ort.

Und die Unterbringung der Flieger von weither muss ja auch abgesichert sein. „Der Aufwand ist groß, aber wir werden am Ende durch unvergessliche Momente entschädigt.“ Und da verschmerze man auch die Tatsache, dass mittlerweile auch die Deutsche Meisterschaft im UL-Fliegen immer zu Himmelfahrt stattfindet, also für die Luftwanderer kein Ziel sein kann. „Das ist aber nicht so schlimm, weil wir doch an den drei Tagen ganz andere Prioritäten setzen.“

Hier geht es vor allem um Ausdauer, die gerade auch im Formationsflug gebraucht wird. „Es hat schon Teilnehmer gegeben, die nach einem Sachsenmarathon sagten, dass ihnen das zu stressig ist. Das muss man akzeptieren.“ In diesem Jahr stehen drei Etappen mit Start und Ziel in Brauna auf dem Programm, die es durchaus in sich haben (siehe Kasten). Dazu kommt ja für viele von weither noch der Anflug am Mittwoch und der Heimflug am Sonntag.

Jan Altenkirch rechnet wieder mit knapp 70 Maschinen in zehn Formationen, die zu Himmelfahrt in den Himmel steigen. Um nach einem erlebnisreichen Tage wieder in Brauna zu landen. Möglichst unfallfrei, wie in all den Jahren. „Wir hatten noch nie eine gefährliche Situation oder gar Verletzte. Toi,toi,toi!“ Und falls doch mal ein Flieger aus technischen Gründen eher runter muss, was schon vorkam, steht das Rückholkommando parat. Mit Flugzeughänger.

zur Startseite