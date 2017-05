Sachsenmarathon bei Kaiserwetter Das dreitägige Jubiläumsfliegen des Ultraleichtflugclubs Brauna war ein großer Erfolg. Und zum ersten Mal holten zwei Sachsen den Gesamtkilometer-Sieg.

In Brauna starteten wieder die Ultraleichtflieger. © Rene Plaul

Der Ultraleichtflugclub Brauna bilanziert einen großartigen Jubiläums-Sachsenmarathon. Er fand vor 25 Jahren zum ersten Mal statt, und weil er einmal aussetzte, gab es von Himmelfahrt bis Sonnabend nun auch den 25. Wettbewerb im Langstreckenfliegen. Veranstaltungsleiter Jan Altenkirch: „Wir hatten Kaiserwetter. Und zum ersten Mal gewannen Sachsen den Sachsenmarathon.“ In die Wertung fließen die geflogenen Kilometer ein, wobei laut Ausschreibung der Anflug am Himmelfahrt-Vorabend mitzählt. So gab es bislang immer Sieger von weiter her, sogar aus der Schweiz. Diesmal aber haben Lutz Uhlmann und Dr. Uwe Schlenker aus Langhennersdorf den Vogel abgeschossen. Sie flogen am Mittwoch von ihrem Heimatflugplatz aus über Görlitz, Stade, Emden, Osnabrück, Aachen und Donauwörth bis Brauna. Das waren 1266 Kilometer, zu denen an den drei „Wettkampftagen“ noch mal 1128 Kilometer kamen. Jan Altenkirch: „Die 2394 Gesamtkilometer sind ein Rekord für die Ewigkeit.“

Aber nicht nur das Geschehen in der Luft macht den Sachsenmarathon aus. Auch die Geselligkeit ist es. „Zum ersten Mal musste ich die Internetanmeldung stoppen, so groß war die Resonanz“, so Jan Altenkirch. Am Ende waren 79 Maschinen in elf Formationen in der Luft. Alles ging auch diesmal ohne Unfälle ab, nur eine Maschine sprang in Jelenia Gora nicht mehr an. „Die polnischen Freunde haben uns geholfen, das Flugzeug konnte zur Reparatur bei ihnen untergestellt werden.“ Am Ende überzeugte auch wieder das Rahmenprogramm. Das Ulkduo „Zärtlichkeiten mit Freunden“ begeisterte die Piloten und ihre Partner. Eines allerdings steht fest: 2018 legt der Sachsenmarathon eine Pause ein. Jan Altenkirch: „Unser Club will mal selbst auf Exkursion gehen und sehen, was andere auf die Beine stellen.“ (SZ/fro)

zur Startseite