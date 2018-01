Sachsenligisten ohne Sieg Alle drei Teams aus dem Kreis verlieren. Immerhin gelingt der Reserve vom HC Rödertal in der Oberliga der erste Saisonsieg.

Auch der Cunewalder Torwart Marcel Bergner konnte die 21:23-Heimniederlage seines Teams gegen Leipzig-Zwenkau nicht verhindern. © Christian Kluge

Handball. Beim Blick auf die Wochenendergebnisse in der Sachsenliga und den Ost-Staffeln der Verbandsliga gibt es nur einen einzigen Lichtblick zu vermelden – den 26:25-Auswärtssieg vom HC Rödertal III beim Tabellendritten SG Klotzsche. Damit gelang den Rödertalbienen, deren Bundesligateam diesmal spielfrei war, als Neunter mit 12:14 Punkten der Anschluss an das Mittelfeld der Verbandsliga.

Bei den Männern musste sich der Radeberger SV im Spitzenspiel gegen den bis dahin punktgleichen HSV Dresden mit 24:26 geschlagen geben. Doppelt bitter für den Verbandsligisten, denn damit ist auch der bessere direkte Vergleich Geschichte, da die Bierstädter das Hinspiel in Dresden nur mit 29:28 gewonnen hatten. Der HSV führt nun mit zwei Zählern Vorsprung die Tabelle vor Radeberg (19:7 Pkt.) an.

Zur Sachsenliga: Hier kassierten die Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda eine hohe 18:28-Niederlage beim Spitzenreiter HSG Neudorf/Döbeln. Mit 10:14 Punkten befindet sich der VfB damit weiterhin im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorletzte SSV Heidenau hat nur zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Bischofswerda.

Keine Erfolge gab es auch für die Männerteams von der SG HVO Cunewalde/Sohland und den HVH Kamenz. Die Lessingstädter unterlagen in heimischer Halle dem neuen Spitzenreiter EHV Aue II mit 23:27 und sind mit 7:15 Punkten Drittletzter. Ganz an das Ende der Tabelle ist am Sonnabend Cunewalde/Sohland gerückt (6:16 Pkt.). Das Heimspiel gegen Leipzig/Zwenkau ging mit 21:23 (11:11) verloren.

HVO-Trainer Carsten John sagte danach: „Wir waren wie so oft nahe dran. Am Ende fehlte die Kraft, um das Spiel für uns zu entscheiden.“ Der Coach musste allerdings auf Christian Israel und auch Marcus Roch verzichten, der mit einem Bandscheibenvorfall den Rest der Saison ausfallen wird. Die Vorentscheidung fiel, als es den Hausherren nicht gelang, sich bei eigener Führung von 17:16 weiter abzusetzen. Die starken Leipziger konterten mit einem 5:0-Lauf und führten plötzlich mit 21:17. Bester Cunewalder Werfer war diesmal Michal Naimann mit sieben Treffern.

Gute Nachrichten kamen am Sonntag aus Großröhrsdorf. Hier feierte die zweite Mannschaft vom HC Rödertal in der Oberliga den ersten Saisonsieg. Die Gäste vom Tabellenzweiten Niederndodeleben wurden mit 34:28 besiegt. Die HCR-Reserve bleibt mit 3:17 Punkten dennoch Letzter, da der Radeberger SV (4:16 Pkt.) bereits am Sonnabend sein Spiel in Oschatz gewonnen hatte und Elfter ist. Knapp vor den beiden Kreisteams stehen weiterhin der SC Hoyerswerda (9./7:13 Pkt.) und Zwickau II (10./5:15). Am Sonnabend kommt es nun zum großen Showdown in der Radeberger BSZ-Sporthalle. Dort geht es ab 16 Uhr gegen die Zweite der Rödertalbienen. (ck/fs)

