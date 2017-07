Handball Sachsenligist absolviert erste Testspiele Seit Anfang Juni bereiten sich die Männer der HSG Neudorf/Döbeln auf die neue Saison vor.

© Archiv: André Braun

Aufatmen bei den Spielern von Sachsenligist HSG Neudorf/Döbeln. Die Zeit der legendären „Neudorf-Runden“ ist vorbei. Endlich. Nachdem seit Anfang Juni der Fokus der Vorbereitung auf Kraft und Athletik lag, sind die HSG-Handballer diese Saison relativ zeitig in die Halle gewechselt. Die Teams sollen einfach zusammengeführt werden, damit der Abstand zwischen erster und zweiter Männermannschaft sowie der A-Jugend einfach kleiner wird.

Aus Sicht des Sportlichen Leiters, Steve Böttger, hätte es in puncto Zusammenarbeit einen klaren Sprung nach vorn gegeben. „Thomas Schneider und Marc Süße arbeiten gut zusammen“, sagt Böttger und fügt an: „Wir blicken in die Zukunft, auch wenn man mit der Meldung der zweiten Mannschaft für die Verbandsliga ein hohes Risiko gegangen ist, um den A- und B-Jugendlichen in der Zukunft eine Perspektive im Männerbereich bieten zu können.“

Am Mittwoch und Donnerstag werden nunmehr die ersten Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen durchgeführt. „Wir wollen sehen, wo die Mannschaft steht. Deshalb wird die Truppe am Mittwoch 20.15 Uhr in heimischer Halle auf den Verbandsligisten SG Leipzig/Zwenkau II treffen“, so Böttger. Und schon einen Tag später heißt der Gegner auswärts Oberligist HSG Freiberg. „Nur so kannst du sehen, wo du stehst“, so Böttger und sagt zur weiteren Planung: „Am 5. August spielen wir ein Turnier in Weinböhla, dann treffen wir am 9. August auf Verbandsligist Lok Mitte ehe am 12. August die Saisoneröffnung mit einem Spiel gegen die HSG Freiberg folgt. Ein Trainingsspiel gegen Lok Mitte am 23. August beschließt dann die Saisonvorbereitung.“ (DA/dwe)

