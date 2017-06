Sachsenlauf zum Spendenlauf Die Kameraden der Coswiger Feuerwehr liefen 172,2 Kilometer. Damit nahmen sie einen vierstelligen Betrag ein – für ein ganz spezielles Vorhaben.

Die Freiwillige Feuerwehr Coswig ist mit 19 ihrer Leute beim 38. Sachsenlauf gestartet.

Die einen liefen im sportlichen Outfit, die anderen in Einsatzkleidung und ein Teil sogar im Schutzanzug mit schwerem Atemgerät.

Coswigs Feuerwehrmänner mischten beim Sachsenlauf mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Coswig ist mit 19 ihrer Leute beim 38. Sachsenlauf gestartet. Es war bereits ihre zweite Teilnahme an der Veranstaltung. „In diesem Jahr wollten wir unseren Bürgern noch einmal deutlich machen, wozu wir im Ernstfall imstande sind“, teilt Dominik Wittich von der Feuerwehr mit. So präsentierte sie am Sonntag in einer Schau Einsatzfahrzeuge und demonstrierte in einem fiktiven Szenario, wie Brände bekämpft werden.

Außerdem nutzten die Kameradinnen und Kameraden, einschließlich zweier Hunde, den Sachsenlauf, um das Jubiläum „125 Jahre Feuerwehr Coswig“ öffentlichkeitswirksam zu bewerben und um im Laufschritt Spenden einzutreiben. Dafür waren im Vorfeld knapp 150 Spender gefunden worden, die jeden zurückgelegten Kilometer mit einer vereinbarten Summe x honorierten. Die Kameradinnen und Kameraden meisterten insgesamt 172,2 Kilometer – unter den unterschiedlichen Bedingungen. Die einen liefen im sportlichen Outfit, die anderen in Einsatzkleidung und ein Teil sogar im Schutzanzug mit schwerem Atemgerät. Auch fast alle Strecken wurden bedient: fünf und 11,8 Kilometer Lauf sowie zwölf Kilometer Wandern.

Am Ende nahm die Wehr einen Betrag im vierstelligen Bereich ein. Eine „beachtliche Summe“, wie es heißt, die ausschließlich für die Finanzierung der neuen Traditionsfahne sowie deren Weihe gedacht sei. Die Feuerwehr Coswig stellte beim diesjährigen Sachsenlauf auch sechs Streckenposten. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit der TuS Coswig e.V. Fazit: „Die Feuerwehr ist schwer begeistert, wie der Sonntag ausging“, informiert Dominik Wittich. (ukl)

