Sachsenländer spielen Weihnachtskonzerte Erstmals seit Langem lädt das Orchester aus Sebnitz zum Konzert im Advent. Mit dabei sind ein Chor und ein Gastdirigent.

Die Sachsenländer Blasmusikanten zur Museumsnacht. © Archivfoto: Steffen Unger

Sebnitz. Nach einigen Jahren Abstinenz in Sachen Weihnachtskonzert haben die Sachsenländer Blasmusikanten aus Sebnitz in diesem Jahr gleich zwei entsprechende Auftritte angesetzt. Am 9. Dezember, dem Sonnabend vorm zweiten Advent, wird das Orchester nachmittags und abends die Sebnitzer Stadthalle bespielen. Schon seit Mitte September laufen dafür die Vorbereitungen und Weihnachtstitel stehen im Mittelpunkt der wöchentlichen Proben. Denn Blasmusik in festlich-weihnachtlicher Stimmung zu präsentieren, ist auch für ein eingespieltes Orchester etwas Besonderes und gehört nicht zum musikalischen Tagesgeschäft, wie die Musikanten erklären. Um perfekt vorbereitet zu sein, veranstalteten die Sachsenländer Ende Oktober ein ganzes Probenwochenende. Gemeinsam mit dem Gastdirigenten Juri Kravets wurde dabei eine Vielzahl an Musikstücken vorbereitet. Jetzt geht es auf die Zielgerade.

Als besondere Gäste für die Weihnachtskonzerte haben die Sachsenländer den Heimatchor Polenztal eingeladen. Gemeinsam wollen Bläser und Sänger das Publikum mit klassischen Stücken überraschen, aber auch mit frech-fröhlichen Weihnachtsarrangements. Vorrangig sollen aber bekannte Weihnachtsmelodien aus der Heimat sowie von weiter her zu hören sein. Versprochen wird eine bunte Mischung aus Chorgesang und Blasmusik. Für Getränke und Naschereien vor und während der Konzerte ist gesorgt. (SZ)

Weihnachtskonzerte am 9. Dezember um 15 Uhr und

19 Uhr, Stadthalle Sebnitz. Karten im Vorverkauf im Lotto & Presseshop Sebnitz, Hirsch-Apotheke Sebnitz, der Mannherz Steuerberatung Neustadt sowie an der Tageskasse.

zur Startseite