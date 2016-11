Sachsenhof-Block wird saniert Der Gemeinderat hebt seinen ersten Beschluss für die Frischekur auf. Und die verbliebenen Mieter ziehen bald aus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der zweite Block „Am Sachsenhof“ wird doch komplett saniert. © E. Kamprath Der zweite Block „Am Sachsenhof“ wird doch komplett saniert.

Dabei werden auch Grundrisse verändert. Wohnküchen werden angeboten.

Rolle rückwärts: Die Gemeinde Klingenberg verzichtet darauf, bei der Sanierung der kommunalen Wohnanlage „Am Sachsenhof“ kleine Brötchen zu backen. Ursprünglich sollte im zweiten von vier Wohnblöcken im Ortsteil Klingenberg zunächst nur der Aufgang Nummer 2 b eine Frischekur erhalten. Das Vorhaben sollte auch als Versuchsobjekt dienen, um auszutesten, ob die umgestalteten Wohnungen neue Mieter anlocken. Nun haben die Gemeinderäte jedoch ihren erst im September gefassten Beschluss dazu aufgehoben.

Denn Klingenberg will jetzt nicht nur einen Treppenaufgang sanieren, sondern gleich den ganzen zweiten Block. Kostenpunkt: fast 2,4 Millionen Euro. Der erste Sanierungsbeschluss wurde gekippt, weil das Haus mit 24 Wohnungen spätestens kommendes Jahr komplett leer stehen wird.

Zuletzt waren elf der Wohnungen besetzt. Fünf davon waren bisher als Flüchtlingsunterkünfte an einen Drittanbieter vermietet. Mit diesem hatte die Gemeinde Einvernehmen erzielt, die Asylbewerber in anderen Wohnungen unterzubringen. Außerdem haben die sechs Familien, die dort wohnen, jüngst zugestimmt, in Übergangswohnungen in andere Blöcke umzuziehen.

Das war das Ergebnis der vorherigen, dritten Mieterversammlung zu dem Thema. „Die verbliebenen Mieter hätten mit einer langwierigen Baumaßnahme rechnen müssen, die mit Lärm und Einschränkungen verbunden wäre. Wir konnten ihnen Wohnungen mit identischen Zuschnitten anbieten“, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). „Es macht Sinn, die geplanten Baumaßnahmen zu einer zusammenzufassen, somit die Bauzeit zu verkürzen und finanzielle und organisatorische Effekte zu nutzen.“

Dass der erste Beschluss wieder so rasch gekippt werden konnte, sei legitim, betonte Schreckenbach auf Anfrage eines Einwohners. Die neue Lage machte dies erforderlich. Mit dem neuen Beschluss kann der „Am Sachsenhof 2“ ab kommendem Frühjahr, wohl ab April, saniert werden.

Trotz Einigkeit der Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung ist das Projekt Sachsenhof nicht unumstritten. Vor allem an der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens waren im Vorfeld Zweifel laut geworden (SZ berichtete). Um die vier Blöcke möglichst binnen vier Jahren sanieren zu können, muss die Gemeinde einen Kredit in Höhe von fast zehn Millionen Euro aufnehmen.

Die Plattenbau-Blöcke wurden Ende der 1980er-Jahre gebaut, der bauliche Zustand macht laut der Gemeinde „eine grundhafte Sanierung unabdingbar“. Dass nun aber als Erstes der Wohnblock „Am Sachsenhof 2“ saniert wird, hängt damit zusammen, dass dort im Vergleich weniger Wohnungen vermietet waren – und bald sogar alle leergezogen werden, heißt es von den Planern der Dippoldiswalder Ruhsam+Ullrich Architekten Ingenieure. Planungsvorbereitungen für die anderen drei Blöcke laufen.

Bei der 2017 startenden energetischen Frischekur der Aufgänge 2 a bis 2 c mit jeweils vier Drei- und Vier-Raum-Wohnungen werden auch die Grundrisse geändert. Größere Bäder mit Duschen und Badewannen sind vorgesehen. Die Heizanlage wird modernisiert, elektrische Anlagen werden auf neuesten Stand der Technik gebracht.

