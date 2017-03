Sachsenhöhe wird zwangsversteigert Vor einem Jahr hat der Betreiber der Gaststätte in Polkenberg aufgegeben. Seit 1975 hatte die Familie das Haus geführt.

Für die Gaststätte mit Saal und Bowlingbahn in Polkenberg wird im April am Amtsgericht in Chemnitz ein neuer Eigentümer gesucht. Der bisherige Betreiber bezweifelt, dass Gastronomie an diesem Standort noch eine Zukunft hat. © André Braun

Am 11. April geht es beim Amtsgericht in Chemnitz um die Sachsenhöhe in Polkenberg. Der Gaststättenkomplex mit Saal und Bowlingbahnanbau wird zwangsversteigert. Auftraggeber ist der Gläubiger: die Volksbank Mittweida eG. Sie beantwortet Fragen dazu nicht und verweist auf den Datenschutz.

30 Jahre und 31 Tage hat Jürgen Knitsch mit seiner Frau die Sachsenhöhe geführt. „Am 1. Januar 1986 haben wir sie von meinen Eltern übernommen“, sagt er. Diese hätten sie seit dem 1. Dezember 1975 betrieben – anfangs noch als Kulturhaus. Kultur bekamen die Gäste auch nach der Wende an dieser Stelle noch geboten. Dann konnte Familie Knitsch die Immobilie kaufen und investieren. In den Jahren 1996/97 ist beispielsweise die Bowlingbahn angebaut und ein Verbindungsbau zwischen Gast- und Sportstätte errichtet worden. Das steht im Gutachten des Sachverständigen, das Grundlage für die Wertermittlung der Grundstücke an der Leisniger Straße ist.

Wann das Haupthaus errichtet wurde, das ist für den Sachverständigen nicht nachvollziehbar. Er geht davon aus, dass das ab 1952/53 nachweisbar als Gaststätte genutzte Gebäude schon vor 1900 gebaut worden ist, Modernisierungen folgten in den 1970ern und Anfang der 1990er-Jahre.

Zur Zwangsversteigerung Mitte April stehen zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von reichlich 5 000 Quadratmetern samt der darauf stehenden Immobilien. Als Verkehrswert hat der Sachverständige eine Summe von etwas mehr als 365 000 Euro errechnet. Hinzu kommen noch einmal etwa 25 000 Euro als Zeitwert für das Inventar.

Zum Zeitpunkt der Bewertung haben die Knitschs den Gasthof noch betrieben. Das war im August 2015. Ein Einstellen des Gaststättenbetriebes sei vorerst nicht vorgesehen, heißt es in dem Gutachten. Ein halbes Jahr später sah die Situation anders aus. Im Februar 2016 wurde das Gewerbe abgemeldet.

Diesen Schritt begründet Jürgen Knitsch „vorwiegend mit dem Bau der Straße“ zwischen Polkenberg und Bockelwitz. Während der Arbeiten hatte er die Gaststätte geschlossen und sich selbst eine Anstellung gesucht. Sein Personal habe er vorher entlassen müssen – neues für die Wiederaufnahme des Betriebes nach dem Straßenbau 2015 jedoch nicht gefunden. „Ich wollte das Haus wiederbeleben“, so der Gastwirt. Er wohnt selbst noch in dem Objekt. Wie lange, das weiß er nicht.

Dass sich bei der Zwangsversteigerung ein Käufer findet, der die Sachsenhöhe – unter welchem Namen dann auch immer – gastronomisch weiterbetreibt, das glaubt Jürgen Knitsch nicht. „Schauen sie sich doch mal an, wie es mit der Gastronomie rundherum aussieht“, sagt er. Neueröffnungen seien eher die Ausnahme. Alle hätten zu kämpfen.

Kultur wie nach der Wende Kabarettabende oder Volksmusik-Veranstaltungen anzubieten, davon hatte sich der Polkenberger schon länger verabschiedet. Unter anderem, weil auch geförderte Kultureinrichtungen auf dem Land entstanden sind. „Wir haben nie Fördergeld in Anspruch genommen“, so Knitsch.

