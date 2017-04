Sachsenhöhe ist verkauft Die Zwangsversteigerung des Gaststättenkomplexes mit Bowlingbahn ist über die Bühne. Was damit wird, bleibt offen.

Die Sachsenhöhe in Polkenberg hat bei der Zwangsversteigerung einen neuen Besitzer gefunden. © André Braun

Seit reichlich einem Jahr werden in der Gaststätte Sachsenhöhe in Polkenberg keine Gäste mehr bedient. Der offiziellen Schließung im Winter 2016 folgt jetzt der nächste Schritt: ein Eigentümerwechsel. Den hat eine mittelsächsische Bank in die Wege geleitet, und zwar in einem Zwangsvollstreckungsverfahren. Im April gab es beim Amtsgericht in Chemnitz eine Versteigerung des Grundstückes und der zum Gaststättenkomplex gehörenden Immobilien. „Das Gericht hat einer Privatperson den Zuschlag erteilt.“ Das sagt Marcus Gnad, Richter am Amtsgericht in Chemnitz, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Wer die Person ist, dazu gab er keine Auskünfte.

Erzielen wollte die Bank für Grundstücke und Inventar knapp 400 000 Euro. Was der neue Besitzer tatsächlich bezahlt, das dringt nicht aus dem Gerichtsgebäude nach außen. „Die Höhe des erfolgreichen Gebots kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen“, so Richter Gnad.

Erst nach der Wende hat die damalige Betreiber- und spätere Eigentümerfamilie Knitsch eine Menge Geld investiert, den früheren Kulturhauskomplex modernisiert und eine moderne Bowlingbahn angebaut. Das kulturelle Angebot allerdings wurde im Laufe der Jahre an dieser Stelle immer weniger genutzt und ging deshalb zurück. Der ehemalige Betreiber Jürgen Knitsch führt das unter anderem auf geförderte Kultur und Veranstaltungsstätten an anderer Stelle zurück.

Sein Aufgeben Anfang vergangenen Jahres hatte er im DA-Gespräch vor fast genau einem Monat unter anderem mit dem Ausbau der Staatsstraße vor der Tür der Sachsenhöhe begründet. Während der mehrmonatigen Arbeiten musste die Gaststätte geschlossen bleiben. Jürgen Knitsch musste die Mitarbeiter entlassen, sich selbst anderswo einen Job suchen. Die Sachsenhöhe lebte zum Teil auch von den Vorüberfahrenden, die anhielten, um sich zu stärken. Während des Straßenbaus allerdings war die Straße komplett gesperrt. Nach der Freigabe der Staatsstraße wollte Knitsch einen Neustart wagen. Neue Mitarbeiter hat er dafür nach eigenen Angaben nicht gefunden.

Was der neue Eigentümer mit der Immobilie vorhat, bleibt vorläufig offen. Sein Vorgänger glaubt nicht, dass sich Gastronomie an dieser Stelle noch lohnt. Dabei hat der Standort Tradition. Schon Anfang der 1950er-Jahre ist die spätere Sachsenhöhe als Gaststätte gebaut, später als Kulturhaus erweitert und genutzt worden.

